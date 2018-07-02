Серхио Рамос: Россия ждала серию пенальти, потому что это был их единственный шанс

Капитан сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал поражение испанской команды в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против России."Вылет с чемпионата мира – это всегда болезненно. Они ждали серии пенальти, потому что это был их единственный шанс.Как капитан, могу сказать, что очень горжусь командой", – сказал Рамос.