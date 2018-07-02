Серхио Рамос: Россия ждала серию пенальти, потому что это был их единственный шанс

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай -:- ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Серхио Рамос: Россия ждала серию пенальти, потому что это был их единственный шанс

Капитан сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал поражение испанской команды в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против России.

"Вылет с чемпионата мира – это всегда болезненно. Они ждали серии пенальти, потому что это был их единственный шанс.

Как капитан, могу сказать, что очень горжусь командой", – сказал Рамос.

Твиттер сборной Испании
Теги: Сборная Испании Сборная России Рамос
Сегодня, 09:48
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№33 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 12:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
И дождались и выиграли
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№32 Написал: Виктор Сасков (Сегодня, 11:55) #
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online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- https://clk.su/ePjSP
Регистрация: 2.07.2018 [жалоба]
№31 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 11:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Чем кумушек считать, трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться? (с)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№30 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 11:46) #
  • -1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Академия
Согласен, я тоже на это надеялся и наши этот план выполнили. А вот почему вам не получилось исполнить ваш план, фиг знает, это ваши проблемы

А даже испанские газеты написали: причины, почему не выиграли - потому что не было плана на игру. Выиграть чтоб, надо иметь цель и понимание, как её достичь. Они забили "дуру" автоголом, думали, что и дальше "пошло-поехало". Немцы тоже думали. А наши сдерживали 130 минут, перестраивались, прессинговали - без мяча играть в два, а то и три раза сложнее. Выстояли, потому и победили. Сталинградская битва ведь тоже не один день длилась, и именно поэтому мы её выиграли!
А 80% процентов владения мячом и 90% точных пасов - поперёк поля от защитника к опорнику и назад к защитнику - оставьте себе на память, как Великое Достижение!


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№29 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 11:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мы унизили Испанию и за Салаха, и за бесполезные нудные передачи около нашей штрафной, тягомотина а не футбольный спектакль в исполнении обеих команд, но результат превыше всего и Россия его сделала для себя.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№28 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 11:38) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dreamcatcher
Это у Испании не было шансов. А Россия забила и себе и противнику. )
Как можно говорить о шансах, когда твоя команда за сто двадцать минут не забила ни одного гола? Какие тут шансы?
Выходит это Испанцы надеялись на пенальти.

Так где-то за день до матча писали, что испанцы на тренировке отрабатывают удары с 11-ти метров. А черчесов перед серии пенальти (не озвучено, но по губам читалось) спросил "Ну, кто готов?". Так мы ждали серию пенальти или вы?


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№27 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 11:37) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
сантиметры (или даже миллиметры) после удара Смолова решили. Дотянись Де Хея, и кто знает?


Тогда пробили бы наши и пятый.
И забили бы.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№26 Написал: tantara002 (Сегодня, 11:35) #
  • -1
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Цитата: Lacan
Да, надо обыгрывать хорватов!


В матче против России выйдет большой поклонник Косово и хорватских генералов, один из близких друзей Шакири, Дарио Манджукич.
Вместе с Шакири они уже были замешаны в скандале с жестом, имеющим политических подтекст. Но тогда они тоже были оправданы.


https://www.youtube.com/embed/J6D0T_XkYCg


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской

Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№25 Написал: Alter ego (Сегодня, 11:29) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Мнение Рамоса, с моей точки зрения, субъективно, а с учетом его личности - вообще пох..
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№24 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:28) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
У Испании было 120 минут на реализацию своего плана...это был ИХ шанс и далеко не один. Наш сработал. Тут винить только сами-себя могут.


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№23 Написал: Lacan (Сегодня, 11:08) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Да, надо обыгрывать хорватов!
Регистрация: 27.09.2011 [жалоба]
№22 Написал: Академия (Сегодня, 11:07) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
Согласен, я тоже на это надеялся и наши этот план выполнили. А вот почему вам не получилось исполнить ваш план, фиг знает, это ваши проблемы
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
№21 Написал: brysy москва (Сегодня, 11:06) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Косоглазый на эмоциях, он сам не понял что произошло на самом деле, как так, мы катали мячик 120 минут, так нежно ласкали его и вдруг надо ехать домой, но к сожалению это так и есть. Меня поразили Хорваты, в группе разнесли всех, я думал, что они Данию разнесут в пух и прах, а на самом деле обосрались, чуть не вылетели, так что надо их в 1/4 разносить и клюв орлиный у Модрича подправить чтоб стал вороний.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№20 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 10:47) #
  • +2
  •  (4)
online

Это у Испании не было шансов. А Россия забила и себе и противнику. )
Как можно говорить о шансах, когда твоя команда за сто двадцать минут не забила ни одного гола? Какие тут шансы?
Выходит это Испанцы надеялись на пенальти.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№19 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 10:45) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
поигрались в чемпионов и будя! Дайте другим поиграться))


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№18 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:34) #
  • +2
  •  (4)

soglasen chto edinstvenni! no on bil i mi im vospolzivalis!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№17 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 10:30) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vanek
У нас был единственный шанс - и мы им воспользовались, а у вас - и шансов то и не было, катали вату без ударов)) Даже гол Игнат за вас придурков забил, Жалко стало лошпедов)))

Вот именно. Думали, что без пинков смогут smile


--------------------
С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011 [жалоба]
№16 Написал: Vanek (Сегодня, 10:25) #
  • +5
  •  (7)

У нас был единственный шанс - и мы им воспользовались, а у вас - и шансов то и не было, катали вату без ударов)) Даже гол Игнат за вас придурков забил, Жалко стало лошпедов)))
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№15 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 10:24) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Понятно что наши рассчитывали на пенальти и ваша сборная товарищ Рамос тоже это хорошо понимала, нельзя было доводить до крайних мер, сами виноваты. Наши конечно так себе футболисты, но характер и физика иногда бьют класс нам на радость.
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№14 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:23) #
  • 0
  •  (0)

Честно говоря, не верил в Конифея против Де Хеи. А Конифей вон каков! Да и на самом деле, сантиметры (или даже миллиметры) после удара Смолова решили. Дотянись Де Хея, и кто знает?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№13 Написал: Rasmuz (Сегодня, 10:22) #
  • 0
  •  (2)

Твое время прошло
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№12 Написал: sergey3709 (Сегодня, 10:21) #
  • 0
  •  (0)
online

Это правда,игру надо усиливать,на одной обороне далеко не пройти
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:19) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Мы им воспользовались... А вы лошары smile


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№10 Написал: Antip7 (Сегодня, 10:18) #
  • +7
  •  (7)

А твой единственный шанс против Ливерпуля был - поломать Салаха
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№9 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 10:13) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Испанец, не плачь.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№8 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:07) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЧР
зато 1000 пасов туда-сюда вы сделали...

1174 smile


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№7 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:58) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ЧР
зато 1000 пасов туда-сюда вы сделали...

и все в обороне


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№6 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 09:57) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это правда,но это не наши проблемы.Испания в атаке сыграла слабо.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№5 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 09:56) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
зато 1000 пасов туда-сюда вы сделали...
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№4 Написал: casabl (Сегодня, 09:56) #
  • +1
  •  (3)

Вот не надо ля-ля. А пендаль?
А кто сказал, что пендали и послематчевые пендали н входят в набор тактики игры в футбол?
Утрите сопли, выбор тактики - это свободный выбор и считается только РЕЗУЛЬТАТ!


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
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