Александр Кокорин: нужно всем пацанам дать национальных героев!

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай -:- ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
Подробнее

Новости партнеров

Александр Кокорин: нужно всем пацанам дать национальных героев!

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин предложил отметить игроков сборной России званиями героев за выход в 1/4 финала ЧМ-2018.

"Что тут комментировать? Победа! Всем пацанам дать национальных героев! Спасибо, ребята!", – сказал Кокорин.

Sport24
Теги: Сборная России Кокорин
Сегодня, 10:39
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
13
(2)
№13 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:59) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FCD 1923
За что? За этот антифутбол? Невероятное стечение обстоятельств. Ни умения, ни желания- рожи кислые и унылые.

и тем не менее они в топ 8 команд мира.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№12 Написал: Realist2000 (Сегодня, 11:57) #
  • +1
  •  (1)
online

Звиздюлей им,а не героев. Для интереса надо подождать итоги политической встречи в верхах,а потом делать выводы. Черчесов выставил автобус,а испанцы особо и не стремились сквозь него пройти. Конечно,для болельщиков это праздник.Но он аукнется потом,когда мудко со-товарищи заявит о правильности "развития" футбола под его командованием,остальные дружно лизнут - а через пару лет РФПЛ не смогут полностью укомплектовать.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№11 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 11:56) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Шизофрения какая-то вокруг. За что? За этот антифутбол? Невероятное стечение обстоятельств. Ни умения, ни желания- рожи кислые и унылые. Судье лучше дайте что-нибудь за мутный пенальти и жалость к Игнату.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
№10 Написал: Виктор Сасков (Сегодня, 11:53) #
  • -2
  •  (2)
online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- https://clk.su/ePjSP
Регистрация: 2.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:42) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Коки не хватает


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№8 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 11:15) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Динамо» М
Если так как играла(если это можно назвать игрой) вчера Россия будут играть все команды,то футбол быстро потеряет популярность..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№7 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 11:14) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Кстати,вот Кокорина очень не хватает,в связи с тем что,Смолов никакой.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№6 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:07) #
  • 0
  •  (0)

— Рано, — говорю я раненым, — рано ты отвоевалась, пехота, когда враг на мягких лапах ходит в пятнадцати верстах от местечка и когда в газете „Красный кавалерист“ можно читать про наше международное положение, что это одна ужасть, и на горизонте полно туч.

© классик
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№5 Написал: Lacan (Сегодня, 11:06) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Тебя, дурак, не спросили! Ты себя уже показал четыре и два года назад во всей красе! ...А им дадут героев, когда они выйдут в финал!
Регистрация: 27.09.2011 [жалоба]
№4 Написал: Тамбовский волк Тамбов (Сегодня, 11:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Они будут национальными героями если выиграют ЧМ!
Регистрация: 3.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 10:59) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хрен по всей роже.
Еще ничего не выиграно.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 10:52) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Мир сошел с ума. Теперь можно стать национальным героем, если за миллионы долларов бесполезно пинаешь мячик по траве.. Мда.


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:41) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
"пацаны"....ну что за говор, ну е мое
потом же сказал - "ребята"...почему так и в целом нельзя...как будто из 90-х
хотя радует что не "бро" и так далее


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.