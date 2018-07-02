Субашич – 2-й вратарь в истории ЧМ, отбивший 3 пенальти в послематчевой серии

Голкипер сборной Хорватии Даниел Субашич парировал три удара в послематчевой серии пенальти в 1/8 финала ЧМ-2018 с Данией (1:1, по пенальти – 3:2).До этого лишь португалец Рикарду 1 июля 2006 года в матче с Англией сумел отразить три пенальти в серии.