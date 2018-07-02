Вице-президент РФС: ожидаю футбольный бум в спортивных школах, они будут переполнены!

Вице-президент РФС Сергей Анохин дал комментарий по поводу победы сборной России над Испанией в матче 1/8 финала ЧМ-2018."Чудо ли это? Каждый может называть как хочет. Я считаю, это большая трудовая победа нашего футбола. Одно я знаю точно – ожидаю футбольный бум в сентябре в спортивных школах, они будут переполнены совершенно точно.Нет предела совершенству, мы теперь вообще никого не боимся. До финала рукой подать", – сказал Анохин.