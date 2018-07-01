Россия гуляла всю ночь. Надеемся, вы в этом участвовали

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|17:00
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|21:00
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|03.07
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|03.07
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|06.07
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия Мексика
|06.07
|Бельгия Япония
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция Швейцария
|07.07
|Колумбия Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|07.07
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Уругвай Франция
|10.07
|Бразилия Мексика Бельгия Япония
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Россия Хорватия
|11.07
|Швеция Швейцария Колумбия Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|14.07
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|15.07
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Коке: этот результат не совсем честный (14)
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Россия гуляла всю ночь. Надеемся, вы в этом участвовали
На телевидении работают такие же люди, как мы. Сдерживали они себя только в плане нецензурной лексики.
НЕПОНЯТНО, КАК ЭТО ОПИСЫВАТЬ!— Данила Махалин (@McMakh) July 1, 2018
ЧТО ДЕЛАТЬ-ТО ТЕПЕРЬ!!!?!!!!
МЫ ЖЕ НЕ СПИМ? ВЕРНО?! pic.twitter.com/sJbFdSfHSv
Футболистам праздновать особо некогда: останавливаться на достигнутом после победы над Испанией стрёмно. Но без танцев на столе в раздевалке не обошлось.
Вот они, победные эмоции!!! #впередроссия ??#вместемыкоманда pic.twitter.com/qTvKUEEXVZ— Сборная России (@TeamRussia) July 1, 2018
Победная раздевалка @TeamRussia ???— Сборная России (@TeamRussia) July 1, 2018
Всех с победой!! pic.twitter.com/Y7cmInTgsd
Ведущая жеребьёвки чемпионата мира и Fox Sports Мария Командная кричала и плакала после победы так, что лучше запостить её реакцию на первый гол.
Белорусские комментаторы под конец матча называли российских игроков "наши", а Земфира во время концерта в Минске облачилась в российский флаг.
Земфира празднует нашу победу в Минске! pic.twitter.com/B79fekXtr0— Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) July 1, 2018
На "Матч ТВ" комментировал аж 3 комментатора. После сэйва Акинфеева Генич, Казанский и Арустамян на равных состязались в громкости криков, а в эфир программы на своём канале вышли, конечно, с усами надежды.
Ну а после окончания трансляции стоило отправиться на народные гуляния.
Охотный ряд. Пьяная, счастливая Москва! pic.twitter.com/dKLu9IjgQD— Igor Rabiner (@IgorRabiner) July 1, 2018
July 1, 2018
Никольская pic.twitter.com/wKjh9kuEnz— Евгений Божков (@bozhkov_e) July 1, 2018
Что творит Дима Дерунец!! Всем шампанского!! pic.twitter.com/QT94pmsJ65— Александр Боярский (@boyarskiy17) July 1, 2018
Несмотря на "пьяную" Москву, с координацией у народа было всё в порядке.
No sleep in Russia tonight!— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 1, 2018
Follow our Instagram story with @komandnaya for more videos of the celebrations in Moscow. pic.twitter.com/Sx5K0Jck3W
Петь на стадионах мы умеем не особо, но по случаю такой победы песни лились на улицах рекой.
Люди на Красной площади поют гимн России. Под барабан.— Артем Локалов (@lokalov) July 1, 2018
Вы слышали такое когда-нибудь? pic.twitter.com/lSXH99qQ40
Победная!!! pic.twitter.com/8jAzozXXEB— Mike Goncharov (Russia-2018) (@gribo4ki) July 1, 2018
В 2.30 ночи народ поёт «Катюшу» на Никольской. pic.twitter.com/VQbLE2Xexg— Igor Rabiner (@IgorRabiner) July 1, 2018
Казалось бы, почему испанцы с жёлто-красным флагом танцуют? Ан нет, это чуваши!
Чувашия танцует pic.twitter.com/9lHiLqEpm2— Mike Goncharov (Russia-2018) (@gribo4ki) July 1, 2018
Праздновала, конечно, не только Москва, а вся страна. Вот, например, Самара, где сборная проиграла первый и, надеемся, последний матч на чемпионате.
July 1, 2018
Возвращаться к нормальной жизни будет тяжело.
В Москве нормально pic.twitter.com/ynUC4ddiCU— министр лени (@verschroben_) July 1, 2018
Но уже скоро четвертьфинал.
Поужинали Испанией, и едут довольные домой. Следующее блюдо - хорватский пршут. pic.twitter.com/jZZsida8gY— Молодой твиттер (@aleksey_molodoy) July 1, 2018
А теперь главное, чтобы эта волна футбольного патриотизма вынесла нас к славным временам и победам, которые подарят новые поколения.
Не, футбольная страна! pic.twitter.com/DOshz6UGte— Артем Локалов (@lokalov) July 1, 2018
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