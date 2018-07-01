Россия гуляла всю ночь. Надеемся, вы в этом участвовали

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 17:00 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 21:00 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 03.07 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 03.07 АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия МексикаМексика 06.07 БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария 07.07 КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия МексикаМексика БельгияБельгия ЯпонияЯпония Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария КолумбияКолумбия АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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А вы пошли на улицу праздновать?



 

Россия гуляла всю ночь. Надеемся, вы в этом участвовали

А эта подборка - про нет слов, одни эмоции. Возможно, кто-то внезапно найдёт в ней себя.

На телевидении работают такие же люди, как мы. Сдерживали они себя только в плане нецензурной лексики.



Футболистам праздновать особо некогда: останавливаться на достигнутом после победы над Испанией стрёмно. Но без танцев на столе в раздевалке не обошлось.





Ведущая жеребьёвки чемпионата мира и Fox Sports Мария Командная кричала и плакала после победы так, что лучше запостить её реакцию на первый гол.

1:1!!!!!!

A post shared by Maria Komandnaya (@komandnaya) on



Белорусские комментаторы под конец матча называли российских игроков "наши", а Земфира во время концерта в Минске облачилась в российский флаг.



На "Матч ТВ" комментировал аж 3 комментатора. После сэйва Акинфеева Генич, Казанский и Арустамян на равных состязались в громкости криков, а в эфир программы на своём канале вышли, конечно, с усами надежды.



Ну а после окончания трансляции стоило отправиться на народные гуляния.









Несмотря на "пьяную" Москву, с координацией у народа было всё в порядке.



Петь на стадионах мы умеем не особо, но по случаю такой победы песни лились на улицах рекой.







Казалось бы, почему испанцы с жёлто-красным флагом танцуют? Ан нет, это чуваши!



Праздновала, конечно, не только Москва, а вся страна. Вот, например, Самара, где сборная проиграла первый и, надеемся, последний матч на чемпионате.



Возвращаться к нормальной жизни будет тяжело.



Но уже скоро четвертьфинал.



А теперь главное, чтобы эта волна футбольного патриотизма вынесла нас к славным временам и победам, которые подарят новые поколения.

Теги: Сборная России
Сегодня, 12:52
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(1)
№8 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 14:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Bairys
Как же было обидно сидеть в поезде, смотреть серию пенальти уже с тормозящим интернетом, и пропустить самую концовку, так как сеть пропала.

Это как новый год встречать в метро smile Вчера и правда как новый год был,во дворе крики,запуски фейерверков и гуляния)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№7 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 14:52) #
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online

А у нас праздновали с утра. Вчера прямо во время матча прошел ураган,посрывало крыши,повалило деревья,свет отключили,связь пропала. В городе,в основном,часттный сектор,поэтому отложили футбол. И до утра многие и не знали результат)))


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№6 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 14:13) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
Как легко рулить этой страной...

Как мало для счастья надо)
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№5 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 13:47) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
мы с друзьями поехали в Нижний Новгород на машине, они на матч, я за компанию. Купил обратный билет на поезд на 19:00. Думал всяко не больше 2х таймов, как раз смогу посмотреть. Потом уже хотел сдать билет в последний момент))
Как же было обидно сидеть в поезде, смотреть серию пенальти уже с тормозящим интернетом, и пропустить самую концовку, так как сеть пропала.
В поезде был вай фай, но только, чтобы посмотреть расписание поезда)). Долбаный РЖД. Еще зачем-то телевизоры в купе, которые не работали.
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
№4 Написал: Scoter дом (Сегодня, 13:35) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
я конечно очень люблю футбол,но как бы с утра на работу -гулянья для бездельников
Регистрация: 26.09.2006 [жалоба]
№3 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 13:25) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Ночью в центре было круто-приобщились-погуляли!!!
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:57) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
я человек разумный и просто вовремя пошел спать.
всему свое время


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 12:54) #
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Как легко рулить этой страной...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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