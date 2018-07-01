Россия гуляла всю ночь. Надеемся, вы в этом участвовали

НЕПОНЯТНО, КАК ЭТО ОПИСЫВАТЬ!

ЧТО ДЕЛАТЬ-ТО ТЕПЕРЬ!!!?!!!!

МЫ ЖЕ НЕ СПИМ? ВЕРНО?! pic.twitter.com/sJbFdSfHSv — Данила Махалин (@McMakh) July 1, 2018

1:1!!!!!! A post shared by Maria Komandnaya (@komandnaya) on Jul 1, 2018 at 8:03am PDT

Земфира празднует нашу победу в Минске! pic.twitter.com/B79fekXtr0 — Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) July 1, 2018

Что творит Дима Дерунец!! Всем шампанского!! pic.twitter.com/QT94pmsJ65 — Александр Боярский (@boyarskiy17) July 1, 2018

No sleep in Russia tonight!



Follow our Instagram story with @komandnaya for more videos of the celebrations in Moscow. pic.twitter.com/Sx5K0Jck3W — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 1, 2018

Люди на Красной площади поют гимн России. Под барабан.

Вы слышали такое когда-нибудь? pic.twitter.com/lSXH99qQ40 — Артем Локалов (@lokalov) July 1, 2018

В 2.30 ночи народ поёт «Катюшу» на Никольской. pic.twitter.com/VQbLE2Xexg — Igor Rabiner (@IgorRabiner) July 1, 2018

В Москве нормально pic.twitter.com/ynUC4ddiCU — министр лени (@verschroben_) July 1, 2018

Поужинали Испанией, и едут довольные домой. Следующее блюдо - хорватский пршут. pic.twitter.com/jZZsida8gY — Молодой твиттер (@aleksey_molodoy) July 1, 2018

А эта подборка - про нет слов, одни эмоции. Возможно, кто-то внезапно найдёт в ней себя.На телевидении работают такие же люди, как мы. Сдерживали они себя только в плане нецензурной лексики.Футболистам праздновать особо некогда: останавливаться на достигнутом после победы над Испанией стрёмно. Но без танцев на столе в раздевалке не обошлось.Ведущая жеребьёвки чемпионата мира и Fox Sports Мария Командная кричала и плакала после победы так, что лучше запостить её реакцию на первый гол.Белорусские комментаторы под конец матча называли российских игроков "наши", а Земфира во время концерта в Минске облачилась в российский флаг.На "Матч ТВ" комментировал аж 3 комментатора. После сэйва Акинфеева Генич, Казанский и Арустамян на равных состязались в громкости криков, а в эфир программы на своём канале вышли, конечно, с усами надежды.Ну а после окончания трансляции стоило отправиться на народные гуляния.Несмотря на "пьяную" Москву, с координацией у народа было всё в порядке.Петь на стадионах мы умеем не особо, но по случаю такой победы песни лились на улицах рекой.Казалось бы, почему испанцы с жёлто-красным флагом танцуют? Ан нет, это чуваши!Праздновала, конечно, не только Москва, а вся страна. Вот, например, Самара, где сборная проиграла первый и, надеемся, последний матч на чемпионате.Возвращаться к нормальной жизни будет тяжело.Но уже скоро четвертьфинал.А теперь главное, чтобы эта волна футбольного патриотизма вынесла нас к славным временам и победам, которые подарят новые поколения.