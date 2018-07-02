Жена президента Федерации футбола Украины: Россия чемпион! Украина с вами!

Гражданская жена президента Федерации Футбола Украины Андрея Павелко Екатерина Чаус на своей странице в Фейсбуке поздравила сборную России с победой над Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира."Уи! Россия чемпион! Это ж какая крутотенюшка сделать действующих чемпионов!Мы в Дюссельдорфе, в спа, кричали так, что на нас жаловались другие посетители! И бе-бе-бе сборной Испании, чтоб не задирали носы!Россия вас сделала! Так-то! Украина с вами!"