Жена президента Федерации футбола Украины: Россия чемпион! Украина с вами!

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 17:00 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 21:00 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 03.07 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 03.07 АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия МексикаМексика 06.07 БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария 07.07 КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия МексикаМексика БельгияБельгия ЯпонияЯпония Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария КолумбияКолумбия АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Жена президента Федерации футбола Украины: Россия чемпион! Украина с вами!

Гражданская жена президента Федерации Футбола Украины Андрея Павелко Екатерина Чаус на своей странице в Фейсбуке поздравила сборную России с победой над Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира.

"Уи! Россия чемпион! Это ж какая крутотенюшка сделать действующих чемпионов!

Мы в Дюссельдорфе, в спа, кричали так, что на нас жаловались другие посетители! И бе-бе-бе сборной Испании, чтоб не задирали носы!

Россия вас сделала! Так-то! Украина с вами!"

Фэйсбук Екатерины Чаус
Теги: Сборная России сборная Украины
Сегодня, 13:24
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12
(9)
№12 Написал: casabl (Сегодня, 15:13) #
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online

Ты суркису вставь, а то он совсем укропом стал. А нам некуй мозги единовременным высером парить.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№11 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 15:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
он все еще президент / она все еще жена? (нужное подчеркнуть) laughing


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№10 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 15:03) #
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online

Россия ВАС сделала, Украина с ВАМИ!
Она же к гишпанцам обращалась.


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№9 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:44) #
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Судя по стилю письма, дура-дурой! Впрочем сейчас таких очень много, большинство "охотятся" на богатеньких папиков и пр.
Но приятно всё равно smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№8 Написал: Макс. Р. Раздолье (Сегодня, 13:58) #
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Болеет за:
ЦСКА
Вчера в украинском сегменте Интернета, в процессе матча, испанцы из красавчиков и героев превратились в унылых, ногожопых обезьян, которые, будучи миллионерами, за копейки продались Путину. И теперь их всех внесут в банк данных «миротворца».
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
№7 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 13:57) #
  • +1
  •  (3)

А дня через два заявит,что ее фейсбук взломали.Иначе или мужа в оставку с поста начальника попрут,или её с должности жены,еще и гражданской - муж снимет
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:44) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Смелое заявление)


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№5 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 13:42) #
  • +2
  •  (2)

Теперь ее не пустят на Украину?
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:31) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
опаньки...нежданчик...грядут перестановки и судебные процессы. + побег в Россию
а если добавить это
Мы в Дюссельдорфе, в спа, кричали так, что на нас жаловались другие посетители

то просто ахтунг

Цитата: MAG554
Уи! Россия чемпион! Это ж какая крутотенюшка сделать действующих чемпионов!

это она про что?

женщина)профан)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 13:30) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Уи! Россия чемпион! Это ж какая крутотенюшка сделать действующих чемпионов!

это она про что?
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 13:28) #
  • +5
  •  (7)

почитал комменты, хохлы там с ума сходят
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 13:27) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Похоже будет люстрация smile


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
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