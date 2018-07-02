"Ты просто космос, Стас!": в Екатеринбурге появились билборды в честь победы сборной России

В Екатеринбурге в честь победы сборной России над Испание появились три билборда с надписью: "Ты просто космос, Стас!" .Строчка является цитатой из песни группы "Ленинград" .