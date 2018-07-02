Янне Андерссон: мы знаем, как будем действовать против швейцарцев

Сборная Швеции провела хорошую аналитическую работу перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против команды Швейцарии, поэтому футболисты знают, как надо действовать. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон."Мы смотрели видео матчей сборной Швейцарии, скауты бывали на играх соперника и дали нам определенную информацию. Мы уже донесли все необходимое до футболистов, провели хорошую аналитическую работу. Мы знаем, как мы будем действовать против швейцарцев, но рассказывать об этом я не буду, это информация для внутреннего пользования", - сказал Андерссон."Мы со всей серьезностью готовимся к сборной Швейцарии, но следим и за результатами других матчей, видим, как фавориты покидают турнир. У той же Хорватии прекрасная команда, но вчерашний матч показал, что она не может выигрывать постоянно", - отметил тренер.