Жириновский: хорватам должно быть неудобно - они воевали против нас. Так что они проиграют

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 17:00 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 21:00 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 03.07 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 03.07 АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия МексикаМексика 06.07 БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария 07.07 КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия МексикаМексика БельгияБельгия ЯпонияЯпония Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария КолумбияКолумбия АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Жириновский: хорватам должно быть неудобно - они воевали против нас. Так что они проиграют

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский поделился мнением по поводу четвертьфинала чемпионата мира—2018, в котором сборная России сыграет с командой Хорватии.

"Надеюсь, мы обрадуемся 7 июля. Матч с хорватами будет в Сочи, который ликует уже сейчас. Это будет победа. Хорваты должны успокоиться. Они воевали против нас, против сербов, чувствуют свою вину. Согласен, что это спорт, но они помнят своё прошлое. Им будет неудобно. И поэтому они нам уступит. Думаю со счётом 0:1", — сказал Жириновский.

Телеканал "Россия 1"
Теги: Сборная Хорватии Сборная России
Сегодня, 15:18
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13
(7)
№13 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 18:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
какой позор fearful
Регистрация: 24.11.2008 [жалоба]
№12 Написал: safonas (Сегодня, 17:43) #
  • +1
  •  (1)

господи, за что нам такое правительство? где мы согрешили так?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№11 Написал: Vanek (Сегодня, 17:16) #
  • +1
  •  (3)
online

А Жириновскому удобно на старости лет нести пургу? Или это уже старческая деменция и маразм?
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№10 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:48) #
  • 0
  •  (0)
online

Как-то не с руки, серьёзному спортивному сайту, выкладывать такие новости. Футбол должен быть вне политики.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№9 Написал: кандид Млечный путь (Сегодня, 16:15) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Alemu
у них там что, коллективно поехала кукушка у всех?
что за чушь они несут?
сами же орали - футбол вне политики, а сейчас пиаритесь все кому не лень

выглядит очень дёшево

Жирик , как всегда под убогого косит scream
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
№8 Написал: Alemu Санкт-Петербург (Сегодня, 16:10) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
у них там что, коллективно поехала кукушка у всех?
что за чушь они несут?
сами же орали - футбол вне политики, а сейчас пиаритесь все кому не лень

выглядит очень дёшево
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№7 Написал: SMK (Сегодня, 16:08) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что творится в головах у наших депутатов?
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№6 Написал: Зритель (Сегодня, 15:58) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Ростов»
Старая кремлёвская подстилка решила поднабросить свежего дepьмa на националистический вентилятор?


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“Во времена тотальной лжи говорить правду - это экстремизм".
Джордж Оруэлл.
Регистрация: 23.02.2008 [жалоба]
№5 Написал: паровоз (Сегодня, 15:51) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
именно поэтому на ЧМ не приехали Турция и Монголия laughing
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
№4 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 15:30) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Хорваты отличались лютым антисемитизмом, Жириновскому есть за что их не любить.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 15:26) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уже забыл, как полстраны посла задаривали?..
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№2 Написал: Angelsh (Сегодня, 15:24) #
  • +5
  •  (9)
online

Хорваты послушают Жириновского и сделают наоборот.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: КогдаУжеЭтоЗакончится (Сегодня, 15:23) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Ростов»
Опять началось! То были другие хорваты
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
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