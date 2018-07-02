Жириновский: хорватам должно быть неудобно - они воевали против нас. Так что они проиграют

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский поделился мнением по поводу четвертьфинала чемпионата мира—2018, в котором сборная России сыграет с командой Хорватии."Надеюсь, мы обрадуемся 7 июля. Матч с хорватами будет в Сочи, который ликует уже сейчас. Это будет победа. Хорваты должны успокоиться. Они воевали против нас, против сербов, чувствуют свою вину. Согласен, что это спорт, но они помнят своё прошлое. Им будет неудобно. И поэтому они нам уступит. Думаю со счётом 0:1", — сказал Жириновский.