Швейцарский футбольный союз оштрафован за оскорбление сотрудника ФИФА на матче ЧМ

Швейцарский футбольный союз оштрафован за оскорбительные высказывание членов делегации в сторону сотрудника по вопросам безопасности ФИФА на одном из матчей чемпионата мира в России.Дисциплинарный комитет ФИФА наложил штраф в размере 35 тысяч швейцарских франков. Также футбольному союзу сделано предупреждение по поводу поведения представителей сборной Швейцарии. Инцидент произошел во время матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Коста-Рики.Члены швейцарской сборной находились на стадионе без необходимых аккредитаций, позволяя себе нелицеприятные высказывания в сторону сотрудника ФИФА, который сделал им замечание по данному поводу.