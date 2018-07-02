Неймар: я бразилец, я не сдаюсь. Мой гол обеспечила связь с командой и воля

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 17:00 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 21:00 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 03.07 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 03.07 АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия МексикаМексика 06.07 БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария 07.07 КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия МексикаМексика БельгияБельгия ЯпонияЯпония Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария КолумбияКолумбия АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Неймар: я бразилец, я не сдаюсь. Мой гол обеспечила связь с командой и воля

Лучший игрок матча 1/8 финала чемпионата мира между Бразилией и Мексикой (2:0) Неймар назвал выступление своей команды триумфом воли, передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.

- 4 года назад Очоа удалось отразить все твои атаки, но сегодня ты забил.

- Он прекрасный вратарь, всем это известно. Я поздравляю их команду с прекрасным матчем. Но я не сдаюсь, я бразилец. Это гол, который обеспечила связь с игрой команды и воля.

- Осорио только что сказал, что арбитр судил в пользу Бразилии и зря остановил матч на 4 минуты. Он сказал, что футбол - мужская игра. Что ты на это ответишь?

- Тите вмешался и не позволил Неймару ответить, сказав, что тренеры должны разговаривать с тренерами.

- Вы, кажется, стали лучшим в мире, но вы вызываете много полемики и противоречий. Это справедливо? И насколько это влияет на тебя?

- Это скорее попытка меня дискредитировать, чем что-то ещё. Критика, в том числе и позитивная, вызывает беспокойство. В последних 2 матчах я не говорил с прессой, чтобы не вдаваться в полемику. Многие говорят на повышенных тонах. Не знаю, хвастовство это или высокомерие. Я здесь, чтобы помогать команде играть и побеждать, всё. Я набираю форму, сегодня я чувствую себя намного лучше. Я очень рад за команду. Мы постоянно прогрессируем.
Теги: Неймар Сборная Бразилии Сборная Мексики
Сегодня, 20:19
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9
(0)
№9 Написал: dugnik51 (Сегодня, 20:52) #
  • 0
  •  (0)
online

Если делаете ставки -> stavki.webtalk.ru
Регистрация: 2.07.2018 [жалоба]
№8 Написал: Белый Лис (Сегодня, 20:48) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Старый маразматик
На Неймара вам смотреть противно. Ваш кумир Дзюба . К несчастью зто диагноз.

Мнения говна не спрашиваем.
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№7 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 20:47) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Старый маразматик
На Неймара вам смотреть противно. Ваш кумир Дзюба . К несчастью зто диагноз.

Себе диагноз ты сам своим наком поставил!
Регистрация: 2.08.2015 [жалоба]
№6 Написал: Старый маразматик г .ГЛУПОВ (Сегодня, 20:43) #
  • -5
  •  (5)

На Неймара вам смотреть противно. Ваш кумир Дзюба . К несчастью зто диагноз.
Регистрация: 23.11.2007 [жалоба]
№5 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 20:36) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Клоун ты ,а не бразилец...смотреть противно...
Регистрация: 2.08.2015 [жалоба]
№4 Написал: nami-sv (Сегодня, 20:35) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
мерзкий тип.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№3 Написал: Белый Лис (Сегодня, 20:31) #
  • -2
  •  (2)
online

Плохой, негодный Мукунку
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 20:29) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
своим в доску

симулянтам только в спартак


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:26) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
мерзкий типок.бомжам подошел бы идеально.вот просто сразу стал бы там своим в доску.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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