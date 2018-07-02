Неймар: я бразилец, я не сдаюсь. Мой гол обеспечила связь с командой и воля

Лучший игрок матча 1/8 финала чемпионата мира между Бразилией и Мексикой (2:0) Неймар назвал выступление своей команды триумфом воли, передаёт корреспондентРоман Гуськов.- Он прекрасный вратарь, всем это известно. Я поздравляю их команду с прекрасным матчем. Но я не сдаюсь, я бразилец. Это гол, который обеспечила связь с игрой команды и воля.- Тите вмешался и не позволил Неймару ответить, сказав, что тренеры должны разговаривать с тренерами.- Это скорее попытка меня дискредитировать, чем что-то ещё. Критика, в том числе и позитивная, вызывает беспокойство. В последних 2 матчах я не говорил с прессой, чтобы не вдаваться в полемику. Многие говорят на повышенных тонах. Не знаю, хвастовство это или высокомерие. Я здесь, чтобы помогать команде играть и побеждать, всё. Я набираю форму, сегодня я чувствую себя намного лучше. Я очень рад за команду. Мы постоянно прогрессируем.