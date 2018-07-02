Тите: Неймар хочет играть и не хочет, чтобы по нему бегали

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 17:00 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 21:00 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 03.07 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 03.07 АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия МексикаМексика 06.07 БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария 07.07 КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия МексикаМексика БельгияБельгия ЯпонияЯпония Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария КолумбияКолумбия АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Тите: Неймар хочет играть и не хочет, чтобы по нему бегали

Тите: Неймар хочет играть и не хочет, чтобы по нему бегалиГлавный тренер сборной Бразилии Тите после победы над Мексикой в 1/8 финала чемпионата мира защитил Неймара от критики и похвалил своего мексиканского коллегу на пресс-конференции, которую провёл со своим помощником Силвиньо, передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.

В начале журналисты задавали вопросы Неймару, но на вопрос о словах мексиканского тренера о затяжках времени и симуляциях Неймара ответил Тите.

- Это что, жалобы проигравшего? Я отвечу позднее на этот вопрос. Нужно соблюдать субординацию: игроки должны разговаривать с игроками, а тренеры с тренерами.

Я видел, что произошло, он наступил на Неймара. Все видели мою реакцию. Против видео ничего не скажешь.

Матч был прекрасным, играли обе команды сбалансированно. Было много моментов. Если вы хотите играть эмоционально, вы увидите меньше компактных блоков. Я бы хотел отметить и нашу работу, и работу Осорио. Он прекрасный профессионал, обстоятельства иногда подталкивают вас сказать что-то на эмоциях.

Мы 21 раз пробили. Я сказал игрокам дать вратарю попотеть - так и получилось.

- Все сегодня отмечали Виллиана. Он играл особо хорошо во 2 тайме, что вы сказали ему в перерыве.

- (ответ Силвиньо) Виллиан прекрасно играл в тактическом смысле. У него есть недочёты, иногда он не справляется с давлением, а обороная ось между ним и Фагнером затрагивает центральную линию. Он не перегружен, но делает много. Во 2 тайме он сделал то, чего мы от него ждали.

- Все ждали Неймара, это был первый матч его уровня. Он действительно проснётся к финалу?

- 3.5 месяца Неймар не играл, это очень долго. Мы в Бразилии считаем, что игроку нужны 4-5 матчей, чтобы войти в форму. Предыдущий его матч тоже был потрясающим.

- Вы говорите, что Неймар играет на высоком тактическом уровне. А играет ли он на высоком эмоциональном уровне?

- Думаю, вы сами ответили на свой вопрос. Он улучшается в этом аспекте. Вы теряете концентрацию, когда тратите эмоции на то, что не связано с игрой. Он очень быстрый, ловкий. Они прекрасно взаимодействуют в финальной трети поля, это характеризует нашу игру.

- Что с Марсело?

- Вчера я сказал ясно: он мог играть 45-60 минут. Он лидер, он часть команды, хотел сыграть. Но я решил, что не могу выпустить на поле без практики спортсмена с такими ограничениями. Он понял и сохранил боевой дух вместе с командой.

Это вы сказали, что мы играем как клуб, а не сборная? Нет? Я использовал это как комплимент для своих футболистов. Мы должны гордиться тем, что игроки за такое время сыгрались до уровня клуба.

- Что ещё можно сказать о Неймаре и критике в его адрес?

- На него наступили, я видел это на экране, что ещё сказать? Он хочет играть, а не чтобы по нему бегали. У каждого своя задача - у меня своя, а у арбитра своя.

- Мы не можем угадать, кто победит на ЧМ. Но считаете ли вы, что роль Бразилии как фаворита растёт с вылетом топ-команд?

- Сейчас нас ждёт 1/4 финала. Я не буду придерживаться какого-то фаворитизма, Корея разбила Германию. Мы смотрели матч Германия - Швеция, который изменился на последней минуте. У всех высокий уровень. Россия прекрасно играла вчера. Они прошли Испанию. Всё открыто, никто не знает, что будет.
Теги: Тите Сборная Бразилии Сборная Мексики
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№1 Написал: dugnik51 (Сегодня, 20:51) #
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