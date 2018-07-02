Тите: Неймар хочет играть и не хочет, чтобы по нему бегали

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|17:00
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|21:00
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|03.07
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|03.07
|Англия
|Москва, Спартак
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|06.07
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия Мексика
|06.07
|Бельгия Япония
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция Швейцария
|07.07
|Колумбия Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|07.07
|Хорватия
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Уругвай Франция
|10.07
|Бразилия Мексика Бельгия Япония
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Россия Хорватия
|11.07
|Швеция Швейцария Колумбия Англия
|Москва, Лужники
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|14.07
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|15.07
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Тите: Неймар хочет играть и не хочет, чтобы по нему бегали
Главный тренер сборной Бразилии Тите после победы над Мексикой в 1/8 финала чемпионата мира защитил Неймара от критики и похвалил своего мексиканского коллегу на пресс-конференции, которую провёл со своим помощником Силвиньо, передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
В начале журналисты задавали вопросы Неймару, но на вопрос о словах мексиканского тренера о затяжках времени и симуляциях Неймара ответил Тите.
- Это что, жалобы проигравшего? Я отвечу позднее на этот вопрос. Нужно соблюдать субординацию: игроки должны разговаривать с игроками, а тренеры с тренерами.
Я видел, что произошло, он наступил на Неймара. Все видели мою реакцию. Против видео ничего не скажешь.
Матч был прекрасным, играли обе команды сбалансированно. Было много моментов. Если вы хотите играть эмоционально, вы увидите меньше компактных блоков. Я бы хотел отметить и нашу работу, и работу Осорио. Он прекрасный профессионал, обстоятельства иногда подталкивают вас сказать что-то на эмоциях.
Мы 21 раз пробили. Я сказал игрокам дать вратарю попотеть - так и получилось.
- Все сегодня отмечали Виллиана. Он играл особо хорошо во 2 тайме, что вы сказали ему в перерыве.
- (ответ Силвиньо) Виллиан прекрасно играл в тактическом смысле. У него есть недочёты, иногда он не справляется с давлением, а обороная ось между ним и Фагнером затрагивает центральную линию. Он не перегружен, но делает много. Во 2 тайме он сделал то, чего мы от него ждали.
- Все ждали Неймара, это был первый матч его уровня. Он действительно проснётся к финалу?
- 3.5 месяца Неймар не играл, это очень долго. Мы в Бразилии считаем, что игроку нужны 4-5 матчей, чтобы войти в форму. Предыдущий его матч тоже был потрясающим.
- Вы говорите, что Неймар играет на высоком тактическом уровне. А играет ли он на высоком эмоциональном уровне?
- Думаю, вы сами ответили на свой вопрос. Он улучшается в этом аспекте. Вы теряете концентрацию, когда тратите эмоции на то, что не связано с игрой. Он очень быстрый, ловкий. Они прекрасно взаимодействуют в финальной трети поля, это характеризует нашу игру.
- Что с Марсело?
- Вчера я сказал ясно: он мог играть 45-60 минут. Он лидер, он часть команды, хотел сыграть. Но я решил, что не могу выпустить на поле без практики спортсмена с такими ограничениями. Он понял и сохранил боевой дух вместе с командой.
Это вы сказали, что мы играем как клуб, а не сборная? Нет? Я использовал это как комплимент для своих футболистов. Мы должны гордиться тем, что игроки за такое время сыгрались до уровня клуба.
- Что ещё можно сказать о Неймаре и критике в его адрес?
- На него наступили, я видел это на экране, что ещё сказать? Он хочет играть, а не чтобы по нему бегали. У каждого своя задача - у меня своя, а у арбитра своя.
- Мы не можем угадать, кто победит на ЧМ. Но считаете ли вы, что роль Бразилии как фаворита растёт с вылетом топ-команд?
- Сейчас нас ждёт 1/4 финала. Я не буду придерживаться какого-то фаворитизма, Корея разбила Германию. Мы смотрели матч Германия - Швеция, который изменился на последней минуте. У всех высокий уровень. Россия прекрасно играла вчера. Они прошли Испанию. Всё открыто, никто не знает, что будет.
В начале журналисты задавали вопросы Неймару, но на вопрос о словах мексиканского тренера о затяжках времени и симуляциях Неймара ответил Тите.
- Это что, жалобы проигравшего? Я отвечу позднее на этот вопрос. Нужно соблюдать субординацию: игроки должны разговаривать с игроками, а тренеры с тренерами.
Я видел, что произошло, он наступил на Неймара. Все видели мою реакцию. Против видео ничего не скажешь.
Матч был прекрасным, играли обе команды сбалансированно. Было много моментов. Если вы хотите играть эмоционально, вы увидите меньше компактных блоков. Я бы хотел отметить и нашу работу, и работу Осорио. Он прекрасный профессионал, обстоятельства иногда подталкивают вас сказать что-то на эмоциях.
Мы 21 раз пробили. Я сказал игрокам дать вратарю попотеть - так и получилось.
- Все сегодня отмечали Виллиана. Он играл особо хорошо во 2 тайме, что вы сказали ему в перерыве.
- (ответ Силвиньо) Виллиан прекрасно играл в тактическом смысле. У него есть недочёты, иногда он не справляется с давлением, а обороная ось между ним и Фагнером затрагивает центральную линию. Он не перегружен, но делает много. Во 2 тайме он сделал то, чего мы от него ждали.
- Все ждали Неймара, это был первый матч его уровня. Он действительно проснётся к финалу?
- 3.5 месяца Неймар не играл, это очень долго. Мы в Бразилии считаем, что игроку нужны 4-5 матчей, чтобы войти в форму. Предыдущий его матч тоже был потрясающим.
- Вы говорите, что Неймар играет на высоком тактическом уровне. А играет ли он на высоком эмоциональном уровне?
- Думаю, вы сами ответили на свой вопрос. Он улучшается в этом аспекте. Вы теряете концентрацию, когда тратите эмоции на то, что не связано с игрой. Он очень быстрый, ловкий. Они прекрасно взаимодействуют в финальной трети поля, это характеризует нашу игру.
- Что с Марсело?
- Вчера я сказал ясно: он мог играть 45-60 минут. Он лидер, он часть команды, хотел сыграть. Но я решил, что не могу выпустить на поле без практики спортсмена с такими ограничениями. Он понял и сохранил боевой дух вместе с командой.
Это вы сказали, что мы играем как клуб, а не сборная? Нет? Я использовал это как комплимент для своих футболистов. Мы должны гордиться тем, что игроки за такое время сыгрались до уровня клуба.
- Что ещё можно сказать о Неймаре и критике в его адрес?
- На него наступили, я видел это на экране, что ещё сказать? Он хочет играть, а не чтобы по нему бегали. У каждого своя задача - у меня своя, а у арбитра своя.
- Мы не можем угадать, кто победит на ЧМ. Но считаете ли вы, что роль Бразилии как фаворита растёт с вылетом топ-команд?
- Сейчас нас ждёт 1/4 финала. Я не буду придерживаться какого-то фаворитизма, Корея разбила Германию. Мы смотрели матч Германия - Швеция, который изменился на последней минуте. У всех высокий уровень. Россия прекрасно играла вчера. Они прошли Испанию. Всё открыто, никто не знает, что будет.
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