Тите: Неймар хочет играть и не хочет, чтобы по нему бегали

Главный тренер сборной Бразилии Тите после победы над Мексикой в 1/8 финала чемпионата мира защитил Неймара от критики и похвалил своего мексиканского коллегу на пресс-конференции, которую провёл со своим помощником Силвиньо, передаёт корреспондентРоман Гуськов.В начале журналисты задавали вопросы Неймару, но на вопрос о словах мексиканского тренера о затяжках времени и симуляциях Неймара ответил Тите.- Это что, жалобы проигравшего? Я отвечу позднее на этот вопрос. Нужно соблюдать субординацию: игроки должны разговаривать с игроками, а тренеры с тренерами.Я видел, что произошло, он наступил на Неймара. Все видели мою реакцию. Против видео ничего не скажешь.Матч был прекрасным, играли обе команды сбалансированно. Было много моментов. Если вы хотите играть эмоционально, вы увидите меньше компактных блоков. Я бы хотел отметить и нашу работу, и работу Осорио. Он прекрасный профессионал, обстоятельства иногда подталкивают вас сказать что-то на эмоциях.Мы 21 раз пробили. Я сказал игрокам дать вратарю попотеть - так и получилось.- (ответ Силвиньо) Виллиан прекрасно играл в тактическом смысле. У него есть недочёты, иногда он не справляется с давлением, а обороная ось между ним и Фагнером затрагивает центральную линию. Он не перегружен, но делает много. Во 2 тайме он сделал то, чего мы от него ждали.- 3.5 месяца Неймар не играл, это очень долго. Мы в Бразилии считаем, что игроку нужны 4-5 матчей, чтобы войти в форму. Предыдущий его матч тоже был потрясающим.- Думаю, вы сами ответили на свой вопрос. Он улучшается в этом аспекте. Вы теряете концентрацию, когда тратите эмоции на то, что не связано с игрой. Он очень быстрый, ловкий. Они прекрасно взаимодействуют в финальной трети поля, это характеризует нашу игру.- Вчера я сказал ясно: он мог играть 45-60 минут. Он лидер, он часть команды, хотел сыграть. Но я решил, что не могу выпустить на поле без практики спортсмена с такими ограничениями. Он понял и сохранил боевой дух вместе с командой.Это вы сказали, что мы играем как клуб, а не сборная? Нет? Я использовал это как комплимент для своих футболистов. Мы должны гордиться тем, что игроки за такое время сыгрались до уровня клуба.- На него наступили, я видел это на экране, что ещё сказать? Он хочет играть, а не чтобы по нему бегали. У каждого своя задача - у меня своя, а у арбитра своя.- Сейчас нас ждёт 1/4 финала. Я не буду придерживаться какого-то фаворитизма, Корея разбила Германию. Мы смотрели матч Германия - Швеция, который изменился на последней минуте. У всех высокий уровень. Россия прекрасно играла вчера. Они прошли Испанию. Всё открыто, никто не знает, что будет.