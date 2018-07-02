Гильерме Очоа: Я сделал больше 20 сейвов на этом Чемпионате Мира? Хорошо, но я недоволен тем, что команда проиграла

Гильерме Очоа, вратарь сборной Мексики, поделился своими мыслями после вылета с Чемпионата Мира. КорреспондентИван Долинин передает из Самары слова футболиста.- Это игра национальной командой, и мы должны были показывать лучший свой футбол. Сегодня это у нас не получилось. Мы не смогли сыграть хорошо. Мы могли создать больше угроз воротам соперника. У нас были неплохие моменты, но мы не были точными в завершающей стадии.- Да, конечно, это хорошо, но вопрос чисто персональный. Я недоволен тем, что команда проиграла и вылетела.- Болельщики всегда нас поддерживали, в течение всего чемпионата. У нас прекрасные болельщики.