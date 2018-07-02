Виллиан: Я очень счастлив и очень рад всем сердцем!

После победы над Мексикой нападающий Бразилии Виллиан был очень эмоционален. КорреспондентИван Долинин передает восторженную речь бразильца.- Это счастливый день для нас. Сегодня в Самаре мы забили мячи, которые сделали нас счастливыми. Я очень счастлив и очень рад всем сердцем. Сейчас у меня просто отличное настроение. Спасибо всем, кто причастен к нашей победе в Самаре!