Тите: не считаю нас фаворитами. Россия прекрасно играла вчера, никто не знает, что будет

Главный тренер сборной Бразилии Тите после победы над Мексикой отметил игру сборной России, отвечая на вопрос о фаворитах чемпионата мира.- Сейчас нас ждёт 1/4 финала. Я не буду придерживаться какого-то фаворитизма, Корея разбила Германию. Мы смотрели матч Германия - Швеция, который изменился на последней минуте. У всех высокий уровень. Россия прекрасно играла вчера. Они прошли Испанию. Всё открыто, никто не знает, что будет, - цитирует Тите корреспондентРоман Гуськов.