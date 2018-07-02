Мексика в 7-й раз подряд вылетела на стадии 1/8 финала ЧМ

Сборная Мексики завершила выступление на ЧМ-2018, потерпев поражение от команды Бразилии (0:2).Североамериканская команда в 7-й раз подряд вылетела с чемпионата мира на стадии 1/8 финала.Мексиканцы не выходили в четвертьфинал с 1986 года. В 1990-м они не приняли участие в финальном турнире вследствие дисквалификации.