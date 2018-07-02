Алексей Спиридонов: я ненавижу ЦСКА, но Акинфеев браво. Думаю, хорваты нас разорвут

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 03.07 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 03.07 АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 06.07 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария 07.07 КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия МексикаМексика БельгияБельгия ЯпонияЯпония Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария КолумбияКолумбия АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
Подробнее

Новости партнеров

Алексей Спиридонов: я ненавижу ЦСКА, но Акинфеев браво. Думаю, хорваты нас разорвут

Доигровщик казанского "Зенита" Алексей Спиридонов поделился впечатлениями от игры сборной России по футболу на чемпионате мира.

"Я – патриот и верил в нашу сборную. С самого первого матча ставил на победы России по 100 тысяч рублей. С Испанией коэффициент был 7 к 1. И дальше не буду изменять этой традиции.

Но деньги, конечно, не главное. Вчера взяла гордость за страну. На всякий случай – испанцы нам с игры так ничего и не забили. Единственный мяч Игнашевич в свои ворота отправил.

Как фанат "Спартака" я ненавижу ЦСКА, но вчера Акинфеев был молодцом, показал свой класс. Браво!

Станем ли чемпионами мира? Нет. Думаю, хорваты нас в четвертьфинале разорвут. Они тоже прошли Данию по пенальти, но выглядят сильнее.

Посмотрим, будем болеть за России и надеяться на лучшее. Если мы в полуфинал пройдем… Даже не знаю, что тогда будет", – сказал Спиридонов.

Бизнес-Online
Сегодня, 22:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
13
(4)
№13 Написал: Glucco Prim (Сегодня, 23:33) #
  • +1
  •  (1)
online

Свинтус , он есть свинтус...
Регистрация: 7.03.2008 [жалоба]
№12 Написал: Играл с Сашей Головнем (Сегодня, 23:20) #
  • 0
  •  (2)
online

Волейболист рассуждает о футболе. Мне он запомнился по чемпионату мира по волейболу в Польше 2014 г., когда он в ответ на провокации плюнул в сторону польских болельщиков.
Регистрация: 7.01.2017 [жалоба]
№11 Написал: midlton Eire (Сегодня, 23:18) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: CSKA-180505
Мог бы не уточнять что болела спама,по тексту видно...

Так свинья же он и нужно хрюкнуть, чтобы все поняли...


--------------------
Есть повод,нет повода-свинья все равно хрюкает...
Было бы корыто, а свиньи найдутся...
Регистрация: 21.11.2009 [жалоба]
№10 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 23:10) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Мог бы не уточнять что болела спама,по тексту видно...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№9 Написал: Лис-Ной О Лень (Сегодня, 23:10) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как фанат "Спартака" я ненавижу ЦСКА

Как дебилы, примазывающийся к клубу Спартак - ты ненавидишь ЦСКА. Ненавидеть надо - врага, но не соперника, и иногда крепко надо ненавидеть себя, коль соперник тебя лучше оказался - выиграл. Лично для меня вот тупо дикость, чтоб я взял - и начал ненавидеть своих знакомцев их конских, динамовских, торпедонских. Негативно ко многим игрокам соперника отношусь, ну например тот же Акинфей - считаю его талантом, что не прошел медные трубы. И сейчас народ просто по накатаной голосит - улю-лю! Улю-лю-лю! Улю-лУдший! А что гол привез вновь на перехват не выйдя - не умеет...
Но ненавидеть?! Он с колумбмйцами переобщался, поди, помнится, замочили сборника они. Это не война... Хотя Оруэл после вояжа Динамо Москва в британию выдал такую фразу: "Спорт - это война минус стрельба"
Считаю, что это конкретный идиотизм, какой мне вра,г ну зенитон? Майка Науменко к примеру - выкопать и вновь закопать?


--------------------
Нарукожопь очередной гол, чтобы секта считала тебя богом!
Регистрация: 2.07.2018 [жалоба]
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:04) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Комплекс неполноценности у парня, везде ЦСКА мерещится...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№7 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 22:42) #
  • +3
  •  (5)

Парень чего-то вдул перед интервью с бабок, которые срубил на тотализаторе. ИМХО
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№6 Написал: Angelsh (Сегодня, 22:36) #
  • -4
  •  (6)

Хорваты таки разорвут. Прав.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
№5 Написал: Vanek (Сегодня, 22:29) #
  • +7
  •  (19)
online

Дегенерат, свинья во всей красе.
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: baden69 (Сегодня, 22:25) #
  • +19
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
При чем здесь ненависть к ЦСКА???
Играет сборная России и все клубные пристрастия должны уходить в сторону. В команде нет игроков ЦСКА, Спартака, Зенита и т.д., есть игроки сборной России.
Регистрация: 31.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 22:23) #
  • +4
  •  (16)
online
Болеет за:
ЦСКА
Сосни конского)(уйца, долбоёб!


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№2 Написал: dyadenka Москва (Сегодня, 22:19) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хрюкнула свинья
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№1 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 22:19) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Самое главное стеной у ворот и терпеть )))


--------------------
зенит - команда с пониженной социальной ответственностью.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.