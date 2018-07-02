Фанат сборной Англии: в России дружелюбные люди, крутые таксисты и дешевый стриптиз

Английские болельщики, приехавшие в Россию на чемпионат мира — 2018 поделились впечатлениями от страны."Изначально мы думали, что в Москве злые люди, но они оказались дружелюбными и гостеприимными. Никто не пытался нас обмануть. Это очень удивило на самом деле. Также нам очень понравились местные таксисты, крутые ребята. Ну и отмечу, что здесь дешёвый стриптиз", — рассказал один из фанатов.