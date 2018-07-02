Кержаков - Дзюбе: наконец-то ты перестал быть игрочишкой

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков вступил в диалог с нападающим национальной команды Артемом Дзюбой в инстаграме.Дзюба после игры с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира написал: «Банда! Спасибо всем??»."Ну наконец-то перестал быть игрочишкой, а стал игрочище. Воин", – написал Кержаков, используя эмодзи, в комментариях к посту Дзюбы.