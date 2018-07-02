Юрий Ковтун: такие как Неймар позорят футбол

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун прокомментировал действия форварда команды Бразилии Неймара в матче 1/8 финала чемпионата мира с Мексикой (2:0). Его обвиняют в симуляции."У Неймара такие эпизоды случаются постоянно. Это уже начинает нервировать. Он, что не понимает,что против него будут играть жестко, на грани фола? Нужно сдерживать свои эмоции, а не делать как он.Возможно, у него низкий болевой порог. Но футбол — контактная игра, он ведь должен это понимать. Я не увидел злого умысла в действии мексиканца. Не думаю, что он сделал это специально. Мексиканцы всегда пребывают в состоянии борьбы. Неймар по большей части придумал страдания.Он постоянно играет на публику и показывает свою значимость. Эти отдельные моменты его совершенно не красят. Такие действия топовых игроков позорят футбол. Такое не так часто можно увидеть на турнире, который сейчас проходит. Возможно, кто-то ему подскажет, что надо измениться. Иначе это может сыграть с ним злую шутку в важном матче", — сказал Ковтун.