Юрий Ковтун: такие как Неймар позорят футбол

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 03.07 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 03.07 АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 06.07 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария 07.07 КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария КолумбияКолумбия АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
Подробнее

Новости партнеров

Юрий Ковтун: такие как Неймар позорят футбол

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун прокомментировал действия форварда команды Бразилии Неймара в матче 1/8 финала чемпионата мира с Мексикой (2:0). Его обвиняют в симуляции.

"У Неймара такие эпизоды случаются постоянно. Это уже начинает нервировать. Он, что не понимает,что против него будут играть жестко, на грани фола? Нужно сдерживать свои эмоции, а не делать как он.

Возможно, у него низкий болевой порог. Но футбол — контактная игра, он ведь должен это понимать. Я не увидел злого умысла в действии мексиканца. Не думаю, что он сделал это специально. Мексиканцы всегда пребывают в состоянии борьбы. Неймар по большей части придумал страдания.

Он постоянно играет на публику и показывает свою значимость. Эти отдельные моменты его совершенно не красят. Такие действия топовых игроков позорят футбол. Такое не так часто можно увидеть на турнире, который сейчас проходит. Возможно, кто-то ему подскажет, что надо измениться. Иначе это может сыграть с ним злую шутку в важном матче", — сказал Ковтун.

Спорт FM
Теги: Неймар Ковтун
Вчера, 23:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
16
(6)
№16 Написал: Apant1 (Сегодня, 01:20) #
  • 0
  •  (0)

Пару матчей назад, на крупном плане увидел у Неймара гетры в дырах от ударов, сегодня когда он лежал, за бровкой, мексиканец подошёл и шипами наступил ему на ногу, наверняка было не так больно, на сколько он корчился, но я так понимаю отоваривают его в каждом матче, для профилактики регулярно, что бы небыл настолько хорош, вот и он для профилактики корчится, что бы в следующий раз защитник думал бить по ногам и получить карточку или воздержаться. У него просто манера игры взрывная, без нарушений его очень сложно остановить.
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№15 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 01:05) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Agasphere
А Федя, который у тебя на аве, -- не пижон ли был?

Цитата: DimonSM
шта? врачей вызывай, мрт делай, его даже киевские уважали, если ты этого не знаешь, то и рот свой в борделе тогда раскрывай..

хороший ответ


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№14 Написал: nevada007 (Сегодня, 00:56) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
После этого ЧМ весь Мир солидарен с Ковтуным! Неймар техничен, но не настоящий футболист! Ему бы у Мбапе поучиться!
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
№13 Написал: serg555100 Воронеж (Сегодня, 00:37) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
нетрал,
Соснут куйца твои бельгийцы, бомж.
По факту. Всё очень просто. Наносишь обидчику аналогичный удар в следующем игровом эпизоде. Всё.
Если бы такие питорги ,как ковтун, рамос, пепе и прочие твари-костоломы типа вернблума осозновали, что через пять минут будет также больно... Прям ,*** ,в колено...
С прыжка...Это же " контактный вид спорта" ... Попистили бы тогда в инвалидном кресле.
Такого говна как ковтун - десятки тысяч. Неймаров,Месси и Роналду единицы. Дайте футболом насладиться. Или в регби пистуй, там быстро отрихтуют....
Регистрация: 9.10.2010 [жалоба]
№12 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:27) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Возможно, у него низкий болевой порог.

Он просто позёр и ему это похоже нравится.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№11 Написал: DimonSM Белая Русь (Сегодня, 00:16) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Agasphere
Vlad-ОБЖ 66,
А Федя, который у тебя на аве, -- не пижон ли был? smirk


шта? врачей вызывай, мрт делай, его даже киевские уважали, если ты этого не знаешь, то и рот свой в борделе тогда раскрывай..
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
№10 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 00:08) #
  • -2
  •  (2)

Vlad-ОБЖ 66,
А Федя, который у тебя на аве, -- не пижон ли был? smirk
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№9 Написал: ЗИЙК (Сегодня, 00:06) #
  • +3
  •  (3)

Интересно, в Бразилии знают,что во всем мире ,из за Неймара ,болеют против сб Бразилии?
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№8 Написал: нетрал (Сегодня, 00:06) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
бельгийцы его вообще затопчут
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 00:04) #
  • -3
  •  (5)

Юрий ...что бы высказываться по поводу Неймара ....нужно играть как ОН...А КУВАЛДОЙ ,КОТОРЫМ ТЫ БЫЛ....нужно смотреть и наслаждаться его игрой....вот ты убивал...а ОН СОЗДАЁТ ....ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ....от таких как ты....очень многе закончили с футболом....вспомни всем известного...МУ...КА БОДАКА...


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№6 Написал: METRo Химки (Сегодня, 00:02) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Химки»
ЧМ 2002 Бразилия -Турция .Там была такая же ситуация. Ривалдо упал и корчился от боли так ,как будто его поезд переехал! Уже не помню,удалили тогда турка или нет,но неприязнь к сб Бразилии из-за того эпизода была огромной! Сейчас сцука такая же херня. Остаётся надеяться на Бельгию!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№5 Написал: oyster (Вчера, 23:53) #
  • +1
  •  (3)

Бельгия вынесет сборную Бразилии, как пробку из бутылки шампанского
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: RenarTickle Москва (Вчера, 23:52) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Во-первых, таких пижонов, как Месси - ещё поискать (что, правда, не оправдывает бразила). А во-вторых, повтор пересмотрите: мексиканец намеренно наступил ему на ногу. В-третьих, судьям - в аптеку...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№3 Написал: oyster (Вчера, 23:51) #
  • 0
  •  (2)

неймар - бездарный клоун
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: Agasphere Москва (Вчера, 23:51) #
  • +2
  •  (2)

Ну где-то так, где-то этак. Сам Юра, конечно бы, вынес такого хрупкого игрока зараз на сезон (а то и пожизненно). Всё-таки не до конца контактный (американский/регби) и бесконтактный (соккер/лиг) разнесли по правилам. Может, и зря. bowtie
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:49) #
  • +2
  •  (4)

Браво, Юр!
Неймар просто пижон, стремящийся достичь высот Месси и Рональдо, но не достигнет..
Слишком себя любит и бабло..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.