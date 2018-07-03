Гари Невилл: это лучший чемпионат мира из всех, которые я видел. Приезжайте и наслаждайтесь!

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл остался в восторге от уровня организации и проведения чемпионата мира по футболу в России."Этот турнир – лучший из всех, которые я видел. Россия браво! Вы отлично подготовились к такому мероприятию. Советую всем: приезжайте сюда и наслаждайтесь, если у вас есть возможность!", - написал англичанин в своем твиттере.