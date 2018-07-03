Акинфеев: выход в четвертьфинал уже история, теперь наша задача написать новую!

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев намекнул, что национальная команда не будет довольствоваться выходом в 1/4 финала."Мы сделали праздник в тот вечер, но это уже история. И это останется в сердцах и головах навсегда. Но теперь наша задача написать новую историю!" , - сказал Акинфеев.