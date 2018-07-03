Денис Мацуев: над Кутеповым перед стартом ЧМ смеялись, а сейчас он один из лучших защитников турнира

Известный пианист Денис Мацуев, который побывал на сегодняшней тренировке сборной России, высказал мнение о матчах национальной команды на чемпионате мира—2018, выделив игру защитника Ильи Кутепова."Я посетил три игры нашей сборной. Все три матча я сидел рядом с Леонидом Арнольдовичем Федуном. Мы восторгались нашими спартаковцами. Согласен, что их могло быть и побольше. Но Кутепов вырос просто на глазах, как тесто. Ведь вспомните, ещё в мае над ним смеялись, а сейчас он один из лучших защитников турнира.Черчесов — уникальный психолог. Да, он ещё и тактик, и много чего ещё умеет. Но Кутепов у Черчесова возмужал именно в психологии. Появилась уверенность, каждый в сборной бьётся за себя и команду и за всю страну. За Илью я рад особенно. А Леонид Арнольдович сказал, что Джикия и Кутепов — это наши Березуцкие на долгое время", - сказал Мацуев.