Жозе Моуринью считает, что Россия пройдет Хорватию. До этого он угадал 6 результатов из 7

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, работающий на ЧМ-2018 экспертом канала Russia Today, сделал прогноз на матч 1/4 финала между сборными России и Хорватии."Теперь может произойти всё что угодно. Российские игроки счастливы, они чувствуют, что принесли стране невероятный праздник, и это может как помочь им, так и сыграть злую шутку.Многие сильные команды уже отправились домой. Россиянам не придётся играть с явным фаворитом до финала, учитывая сетку турнира. Они вправе мечтать и претворять свои мечты в реальность. С Хорватией можно бороться за путёвку в полуфинал.Я считаю, что Россия пройдет хорватов", - сказал Моуринью.