Гений Черчесова. 10 нестандартных и крутых решений, которые вывели сборную России в 1/4 финала

Конец конфликта с Дзюбой и приглашение его в сборную

Своевременные рокировки Смолова на Дзюбу и обратно

Фото: РИА Новости

Решение убедить вернуться в сборную Игнашевича

Отказ от схемы с пятью защитниками в матчах группового этапа

Важнейшее возвращение к схеме с пятью защитниками в игре против Испании

Ход с Газинским в стартовом составе

Фото: Getty Images

Приглашение Черышева и ставка на него, а не на Миранчука

Решение оставаться при своем мнении и не приглашать в сборную Денисова

Отсутствие в сборной Глушакова

Выбор пенальтистов в игре против Испании