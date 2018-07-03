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|Проигравший SF1
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|Проигравший SF2
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|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
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Гений Черчесова. 10 нестандартных и крутых решений, которые вывели сборную России в 1/4 финала
Перед стартом Чемпионата Мира в адрес Станислава Саламовича было сказано много не самых приятных слов. Как же здорово осознавать, что Черчесов доказал всем правоту своих действий. Rusfootball.info вспоминает десятку лучших решений главного тренера сборной России.
Одним из важнейших шагов Черчесова перед домашним Чемпионатом Мира стало примирение с Дзюбой. Едва ли не впервые Станислав Саламович вернул какого-либо игрока из списка попавших к нему в немилость. Это было во многом логично, потому что Артем был лучшим нападающим страны этой весной, и альтернатив ему не было. Причем, важно, что форвард не только забивает голы, но и создает в команде хорошую атмосферу, заводит трибуны, даже находясь на скамейке запасных, и раздает интересные интервью.
Мы помним, что матч против Саудовской Аравии мы начинали с Федором Смоловым в стартовом составе, который был единственным игроком, провалившим дебют на Чемпионате Мира. Еще в той встрече Черчесов решил дать шанс проявить себя Дзюбе, и Артем им моментально воспользовался. В дальнейшем не возникало никаких сомнений в том, кто должен играть в роли центрального нападающего. Дзюба в каждой встрече отлично цепляется за мячи, органично помогает партнерам в развитии атак и вполне неплохо прессингует соперника в середине поля. Сейчас уже ни о каких разногласиях между форвардом и тренером не может быть речи, и это прекрасно. При этом показательно и то, что Станислав Саламович вовремя менял Дзюбу обратно на Смолова. Так, например, было в игре с Испанией, когда Федор был выпущен во втором тайме с целью обезвредить Бускетса.
Многие ждали, что проблемы в центре обороны будут устранены с приглашением в сборную братьев Березуцких, но ни Василия, ни Алексея невозможно было переубедить в желании завершить карьеру в национальной команде. В этом случае оставался один вариант - искренне просить вернуться Игнашевича. Станислав Саламович не постеснялся сделать это. Ветеран ответил согласием, и за защиту сборной России стало менее тревожно.
Во время подготовительного цикла главный тренер сборной России упорно наигрывал схему с тремя центральными защитниками, но слишком большое количество потерь и не самые лучшие результаты сподвигли его на изменение расстановки. В групповых матчах Чемпионата Мира Черчесов перешел на 4-2-3-1. Изменение расстановки игроков позволило существенно улучшить игру команды и достаточно уверенно добиться выхода из группы.
Во встрече 1/8 финала у сборной России было не так много вариантов для того, чтобы добиться победы. Черчесов решил сделать явный акцент на игру от обороны, увеличил количество защитников и насытил центр поля. Как мы видели, сборная Испании не смогла сломить сопротивление наших футболистов и отправилась домой. Крайне важно, что Станислав Саламович не просто расставил игроков по полю, но и грамотно дал указание избежать каких-либо рисков при попытке убежать в контратаку. Сборная Японии вчера показала, чем может обернуться стремление забить в игре с более мастеровитым соперником. Россияне благодаря решению тренера не стали хвататься за журавля в небе и уверенно дождались своего шанса победить в серии пенальти.
Появление опорного полузащитника "Краснодара" с первых минут первого же матча сборной России на турнире выглядело далеко не самым очевидным. Многие над этим даже посмеивались, но ровно до тех пор, пока Газинский не отправил мяч в сетку сборной Саудовской Аравии и не принес нам победу. Юрий также отлично работал в прессинге и в отборе. Да, во встрече против сборной Уругвая он был не очень хорош, но и тут мы должны отметить исключительную правильность и своевременность реакции Черчесова - Станислав Саламович заменил в своей системе Газинского на Кузяева, который выдал неплохой второй тайм с Уругваем и хороший матч с Испанией.
Прошедший сезон в "Вильярреале" сложился для Дениса неоднозначно. С одной стороны, он получал достаточно игрового времени. С другой стороны, он редко отличался результативными действиями и очень редко играл все 90 минут матча. Его вызов в сборную России был не самым очевидным, хотя и ожидался с определенной долей вероятности. Как выяснилось, Черчесов не зря поверил в Черышева. Конечно, надо учитывать, что появление Дениса на поле во многом связано с травмой Дзагоева. Но это не отменяет того факта, что полузащитник "Вильярреала" здорово проявил себя на домашнем Чемпионате Мира и уже забил три хороших мяча. Да и вообще после травмы Дзагоева Черчесов мог бы сделать ставку на Миранчука, но тренер в очередной раз принял другое решение - решение, которое дало результат.
Игорь Денисов был лучшим опорником в прошлом сезоне Чемпионата России. С этим невозможно спорить. Но невозможно спорить и с тем, что Черчесов большой молодец, что настоял на своем. Он не стал идти на поводу у общественности, не стал мириться с Денисовым и не стал приглашать его в сборную. Очевидно, что Станислав Саламович просто не видит в нем игрока, который будет выполнять его установки и который будет разделять его видение футбола. В нынешней сборной России собраны те футболисты, которые поверили в идеи тренерского штаба, и во многом по этой причине мы вышли в четвертьфинал. Каким бы крутым игроком не был Денисов, но этот Чемпионат Мира показывает, что Черчесов все сделал правильно.
На самом деле не просто сказать, что Глушаков не смог бы помочь сборной России и не смог бы сыграть лучше, чем тем, кто сейчас в ней есть. Тем не менее, важно, что по игровым показателям этой весной Денис был далеко не лучшим. Черчесов молодец в том плане, что не стал судить по прошлым заслугам, а вызвал в сборную тех игроков центра поля, которые были в более хорошей игровой форме. Ни Зобнин, ни Газинский, ни Кузяев, ни даже Ерохин не вызвали к себе больших вопросов в матчах группового этапа и в 1/8 финала. Если у кого-то из них не шла игра, Черчесов смело проводил замену и это приводило к положительному результату. Так что, абсолютно правильно, что Станислав Саламович выбрал именно этих футболистов, пожертвовав Глушаковым.
Если посмотреть трансляцию, то заметно, что исполнители 11-метровых в послематчевой серии определялись не заранее, а на месте. Черчесов прямым текстом спрашивал своих ребят - кто готов? Как мы знаем, четыре человека вызвались сразу - Смолов, Игнашевич, Головин и Черышев чувствовали в себе силы и уверенно пробили Де Хеа. Вкупе с сейвами Акинфеева это позволило выбить испанцев. Решение Черчесова определять бьющих после финального свистка, может быть, не было нестандартным и не было крутым, но оно в том числе сделало возможным выход сборной России в четвертьфинал Чемпионата Мира.
Иван Долинин, Rusfootball.info
Конец конфликта с Дзюбой и приглашение его в сборную
Одним из важнейших шагов Черчесова перед домашним Чемпионатом Мира стало примирение с Дзюбой. Едва ли не впервые Станислав Саламович вернул какого-либо игрока из списка попавших к нему в немилость. Это было во многом логично, потому что Артем был лучшим нападающим страны этой весной, и альтернатив ему не было. Причем, важно, что форвард не только забивает голы, но и создает в команде хорошую атмосферу, заводит трибуны, даже находясь на скамейке запасных, и раздает интересные интервью.
Своевременные рокировки Смолова на Дзюбу и обратно
Мы помним, что матч против Саудовской Аравии мы начинали с Федором Смоловым в стартовом составе, который был единственным игроком, провалившим дебют на Чемпионате Мира. Еще в той встрече Черчесов решил дать шанс проявить себя Дзюбе, и Артем им моментально воспользовался. В дальнейшем не возникало никаких сомнений в том, кто должен играть в роли центрального нападающего. Дзюба в каждой встрече отлично цепляется за мячи, органично помогает партнерам в развитии атак и вполне неплохо прессингует соперника в середине поля. Сейчас уже ни о каких разногласиях между форвардом и тренером не может быть речи, и это прекрасно. При этом показательно и то, что Станислав Саламович вовремя менял Дзюбу обратно на Смолова. Так, например, было в игре с Испанией, когда Федор был выпущен во втором тайме с целью обезвредить Бускетса.
Фото: РИА Новости
Решение убедить вернуться в сборную Игнашевича
Многие ждали, что проблемы в центре обороны будут устранены с приглашением в сборную братьев Березуцких, но ни Василия, ни Алексея невозможно было переубедить в желании завершить карьеру в национальной команде. В этом случае оставался один вариант - искренне просить вернуться Игнашевича. Станислав Саламович не постеснялся сделать это. Ветеран ответил согласием, и за защиту сборной России стало менее тревожно.
Отказ от схемы с пятью защитниками в матчах группового этапа
Во время подготовительного цикла главный тренер сборной России упорно наигрывал схему с тремя центральными защитниками, но слишком большое количество потерь и не самые лучшие результаты сподвигли его на изменение расстановки. В групповых матчах Чемпионата Мира Черчесов перешел на 4-2-3-1. Изменение расстановки игроков позволило существенно улучшить игру команды и достаточно уверенно добиться выхода из группы.
Важнейшее возвращение к схеме с пятью защитниками в игре против Испании
Во встрече 1/8 финала у сборной России было не так много вариантов для того, чтобы добиться победы. Черчесов решил сделать явный акцент на игру от обороны, увеличил количество защитников и насытил центр поля. Как мы видели, сборная Испании не смогла сломить сопротивление наших футболистов и отправилась домой. Крайне важно, что Станислав Саламович не просто расставил игроков по полю, но и грамотно дал указание избежать каких-либо рисков при попытке убежать в контратаку. Сборная Японии вчера показала, чем может обернуться стремление забить в игре с более мастеровитым соперником. Россияне благодаря решению тренера не стали хвататься за журавля в небе и уверенно дождались своего шанса победить в серии пенальти.
Ход с Газинским в стартовом составе
Появление опорного полузащитника "Краснодара" с первых минут первого же матча сборной России на турнире выглядело далеко не самым очевидным. Многие над этим даже посмеивались, но ровно до тех пор, пока Газинский не отправил мяч в сетку сборной Саудовской Аравии и не принес нам победу. Юрий также отлично работал в прессинге и в отборе. Да, во встрече против сборной Уругвая он был не очень хорош, но и тут мы должны отметить исключительную правильность и своевременность реакции Черчесова - Станислав Саламович заменил в своей системе Газинского на Кузяева, который выдал неплохой второй тайм с Уругваем и хороший матч с Испанией.
Фото: Getty Images
Приглашение Черышева и ставка на него, а не на Миранчука
Прошедший сезон в "Вильярреале" сложился для Дениса неоднозначно. С одной стороны, он получал достаточно игрового времени. С другой стороны, он редко отличался результативными действиями и очень редко играл все 90 минут матча. Его вызов в сборную России был не самым очевидным, хотя и ожидался с определенной долей вероятности. Как выяснилось, Черчесов не зря поверил в Черышева. Конечно, надо учитывать, что появление Дениса на поле во многом связано с травмой Дзагоева. Но это не отменяет того факта, что полузащитник "Вильярреала" здорово проявил себя на домашнем Чемпионате Мира и уже забил три хороших мяча. Да и вообще после травмы Дзагоева Черчесов мог бы сделать ставку на Миранчука, но тренер в очередной раз принял другое решение - решение, которое дало результат.
Решение оставаться при своем мнении и не приглашать в сборную Денисова
Игорь Денисов был лучшим опорником в прошлом сезоне Чемпионата России. С этим невозможно спорить. Но невозможно спорить и с тем, что Черчесов большой молодец, что настоял на своем. Он не стал идти на поводу у общественности, не стал мириться с Денисовым и не стал приглашать его в сборную. Очевидно, что Станислав Саламович просто не видит в нем игрока, который будет выполнять его установки и который будет разделять его видение футбола. В нынешней сборной России собраны те футболисты, которые поверили в идеи тренерского штаба, и во многом по этой причине мы вышли в четвертьфинал. Каким бы крутым игроком не был Денисов, но этот Чемпионат Мира показывает, что Черчесов все сделал правильно.
Отсутствие в сборной Глушакова
На самом деле не просто сказать, что Глушаков не смог бы помочь сборной России и не смог бы сыграть лучше, чем тем, кто сейчас в ней есть. Тем не менее, важно, что по игровым показателям этой весной Денис был далеко не лучшим. Черчесов молодец в том плане, что не стал судить по прошлым заслугам, а вызвал в сборную тех игроков центра поля, которые были в более хорошей игровой форме. Ни Зобнин, ни Газинский, ни Кузяев, ни даже Ерохин не вызвали к себе больших вопросов в матчах группового этапа и в 1/8 финала. Если у кого-то из них не шла игра, Черчесов смело проводил замену и это приводило к положительному результату. Так что, абсолютно правильно, что Станислав Саламович выбрал именно этих футболистов, пожертвовав Глушаковым.
Выбор пенальтистов в игре против Испании
Если посмотреть трансляцию, то заметно, что исполнители 11-метровых в послематчевой серии определялись не заранее, а на месте. Черчесов прямым текстом спрашивал своих ребят - кто готов? Как мы знаем, четыре человека вызвались сразу - Смолов, Игнашевич, Головин и Черышев чувствовали в себе силы и уверенно пробили Де Хеа. Вкупе с сейвами Акинфеева это позволило выбить испанцев. Решение Черчесова определять бьющих после финального свистка, может быть, не было нестандартным и не было крутым, но оно в том числе сделало возможным выход сборной России в четвертьфинал Чемпионата Мира.
Иван Долинин, Rusfootball.info
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