Йоахим Лев: спасибо за доверие! Скоро начнем перестройку сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал решение остаться на посту национальной команды после вылета с ЧМ-2018."Я благодарен за доверие немецкой Федерации футбола. И я чувствую не только обоснованную критику за ранний вылет с ЧМ-2018, но и поддержку, которую мне было важно ощутить.Я о многом думал, мое разочарование остается огромным. Я хочу остаться в команде и с полной приверженностью начать перестройку. Я проанализирую все и обсужу с командой, мы начнем новый сезон, сделав определенные выводы.Это все займет время, но я думаю, что это произойдет до сентября", – сказал Лев.