Петер Шмейхель: поведение Неймара просто отвратительно. Он позорит Бразилию и весь футбольный мир!

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель раскритиковал форварда сборной Бразилии Неймара за склонность к артистизму."Представьте себе, Неймару дали приз лучшего игрока матча с Мексикой. Я очень хочу, чтобы ФИФА приняла какие-то меры. Я могу назвать его поведение просто отвратительным. Он позорит свою страну и весь футбольный мир!Когда смотришь на его страдания на поле, кажется, что он умирает. Кажется что его уложат на носилки, погрузят в скорую, привезут в реанимацию и мы его больше никогда не увидим. А потом камера ловит его после матча и он делает все, чтобы привлечь к себе внимание. Все, о чем я думаю в этот момент: я не хочу видеть этого игрока в футболе. На это невозможно смотреть.Я обращаюсь к ФИФА: это не то, что мы хотим видеть в футболе. Есть видеоповторы, которые могут помочь избавиться от этих переигрываний", -сказал Шмейхель.