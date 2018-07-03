Швеция - Швейцария: скандинавы с боем прошли в четвертьфинал

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 03.07 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 03.07 АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 06.07 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария 07.07 КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария КолумбияКолумбия АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Швеция - Швейцария: скандинавы с боем прошли в четвертьфинал

Сборная Швеция в тяжелой борьбе победила швейцарцев и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018.

Чемпионат мира-2018

1/8 финала

Стадион: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия)

Швеция – Швейцария 1:0

Голы: Форсберг, 66

Швеция: Ольсен, Лустиг (Ольссон, 82), Аугустинсон, Линделёф, Гранквист, Свенссон, Классон, Экдаль, Форсберг (Крафт, 82), Тойвонен, Берг

Швейцария: Зоммер, Ланг, Родригес, Джуру, Аканджи, Джака, Шакири, Бехрами, Джемаили (Эмболо, 73), Цубер (Сеферович, 73), Дрмич

Предупреждения: Лустиг, 31, Бехрами, 61, Джака, 68

Удаления: Ланг, 90+3
Теги: Сборная Швеции Сборная Швейцарии
Сегодня, 18:53
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12
(1)
№12 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Нормалек)


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№11 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 19:18) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Химки»
Рос.ПЛ Рулит на ЧМ,))вот и Гранквист и Классон в 1/4..возможно соперником России в полуфинале будет Швеция,..а,если серьезно то если победить Хорватию все шансы есть играть в финале,так как в полуфинале Россия не встречается если что не с Браз.не Франц.и не с Бельг..Англия,Колумбия или Швеция проходимы.. Хорватия!!Нет они не сильнее Испании,но они креативнее,в том плане,что Испания на этом ЧМ нечего нового в игре не показала плюс с Испанцами ясно было как играть тактический -в двух словах: не проиграть, с Хорватами такая же тактика игры исключена,плюс они индивидуально в целом сильнее..вся надежда на феномен Черчесова на этом чемпионате..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№10 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 19:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
смотрю что-то все против кокосовских олбанцев. ну и правильно. так их немытых
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№9 Написал: GS Москва (Сегодня, 19:11) #
  • 0
  •  (2)
online

Главное - шведам судьба рикошетом вернула украденное, а у албосов отняла незаконно даденное.

Vlad-ОБЖ 66,
У шведов правительство тоже те еще 3.14дарасы. Но игроки ни в чем не виноватые.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№8 Написал: Witt Германия (Сегодня, 18:59) #
  • +4
  •  (8)

Отлично!Политиканам нет спортивного счастья!
Регистрация: 10.07.2014 [жалоба]
№7 Написал: Белый Лис (Сегодня, 18:59) #
  • +5
  •  (7)
online

Огребли негро-арабо-албанские чурки. Пинком под зад, черножопый интернационал. Прощай!
А шведы молодцы, наглам или колумбам будет нелегко с ними.
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№6 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 18:59) #
  • +2
  •  (8)

отлично! албанские петухи в пролете! satisfied остались еще саксы smile
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: лад USSR (Сегодня, 18:58) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Болельщики подвели сборную Швейцарии. Такие матчи должны собирать полные стадионы. Сегодня болел за болельщиков, которые приехали в Россию поддержать родную команду, и не прогадал. Швейцария - домой!
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:57) #
  • +7
  •  (13)

Отлично! А то Косово на бутсах, правительство "не приедем", дуйте до дома!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№3 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 18:56) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Бавария»
"Орлы" полетели домой!


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
№2 Написал: plast Спб (Сегодня, 18:55) #
  • +4
  •  (6)
online

шведы молодцы!!! похоже они занимают место сенсации , как исландцы на евро. без звезд а играют только лучше и пока живы такие сборные то это знак для всех остальных!
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№1 Написал: Лис-Ной О Лень (Сегодня, 18:55) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бакланской курице свернули шею


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Нарукожопь очередной гол, чтобы секта считала тебя богом!
Регистрация: 2.07.2018 [жалоба]
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