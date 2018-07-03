Швеция вышла в 1/4 финала ЧМ впервые с 1994 года

Сборная Швеции обыграла сборную Швейцарии в матче 1/8 финала ЧМ-2018 (1:0).Победный гол забил во втором тайме хавбек Эмиль Форсберг. Шведы вышли в 1/4 финала чемпионата мира впервые с 1994 года.На этой стадии сборная Швеции сыграет с победителем пары Англия – Колумбия, которые встретятся сегодня.