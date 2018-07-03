Это ещё Ибрагимович не приехал!

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 03.07 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 03.07 АнглияАнглия Москва, Спартак
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 06.07 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария 07.07 КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария КолумбияКолумбия АнглияАнглия Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Это ещё Ибрагимович не приехал!

Сборная Швеции, тактически переиграв своих оппонентов из Швейцарии, выходит в четвертьфинал чемпионата мира. Единственный гол в середине второго тайма забил Эмиль Форсберг. Корреспондент Rusfootball.info Владимир Кудряшов с репортажем из "Санкт-Петербург Арены".










Чемпионат мира-2018, 1/8 финала

"Санкт-Петербург Арена" (Санкт-Петербург, Россия)

Сборная Швеции 1–0 Сборная Швейцарии

Гол: Форсберг, 66

Швеция: Ольсен, Лустиг (Крафт, 82), Линделёф, Гранквист, Аугустинсон, Экдаль, Берг (Телин, 90), Форсберг (Ульссон, 82), Свенссон, Классон, Тойвонен.

Швейцария: Зоммер, Аканджи, Ланг, Джака, Бехрами, Родригес, Цубер (Эмболо, 73), Джемаили (Сеферович, 73), Дрмич, Джуру, Шакири.

Предупреждения: Лустиг, 31 - Бехрами, 61, Джака, 68

Удаление: Ланг, 90+4



Последний день матчей 1/8 финала чемпионата мира открывала игра в Санкт-Петербурге. Национальные сборные Швеции и Швейцарии определяли, кто пройдёт дальше по сетке турнира и попадёт на кого-то из пары Колумбия - Англия. Казалось бы, негромкая вывеска для плей офф мундиаля, однако обе сборные выбрались из довольно непростых, ровных групп, показав при этом довольно симпатичный, атакующий футбол.

Денёк в северной столице выдался славным. Вчера вечером был ливень, сегодня же светило солнце, при этом ещё пахло вчерашней свежестью. Добираться в таких условиях до "Санкт-Петербург Арены" от станции метро Крестовский остров одно удовольствие. И если в метро не встретилось фанатов команд, разукрашенных в цвета национальных флагов (что удивительно, ведь Санкт-Петербург уже был поражён наплывом громких иранских, бразильских и аргентинских болельщиков, а европейцам к нам ближе), то на подходе к стадиону встречалось всё больше жёлтых и красных маек.

На самой арене помимо шведских и швейцарских флагов также были замечены турецкий, финский, российский, белорусский, алжирский, исландский, иранский, болгарский флаги. Приехали сюда и немцы, до мундиаля рассчитывавшие сыграть здесь в 1/8 финала, заняв первое место в своей группе, да не судьба. Но не пропадать же билетам! Четвёртого аншлага подряд, к сожалению, не случилось - большая пустота зияла на центральном нижнем ярусе, да и по всему стадиону то тут, то там виднелись небольшие сине-голубые проплешины.

Это ещё Ибрагимович не приехал!

Немецкая самоирония


В составах команд особых сюрпризов не оказалось. Пропускали встречу из-за перебора жёлтых карточек у шведов Себастьян Ларссон, у сборной Швейцарии защитники Шер и Лихштайнер. В их отсутствие на турнире дебютировал, к примеру, 192-сантиметровый центрдеф Йохан Джуру, в основе впервые появились Ланг и Дрмич, а у Швеции с первых минут впервые вышел легионер из МЛС Густав Свенссон.

Разыграв мяч с центра поля, шведы быстро его потеряли. Линделёф подскользнулся на обильно политом перед матчем газоне и упустил контроль над снарядом. Мяч быстро доставили Шакири, и тот, недолго думая, пробил с дальней дистанции - совсем неточно. Швейцарских болельщиков совсем не слышно - они и рассредоточены по разным местам стадиона, и поют не так громко. То ли дело в начале игры, не все ещё повернулись лицом к полю, то ли в том, что их действительно мало, но на этот момент они отреагировали камерной тишиной.

То ли дело шведы, умудрившие пронести на арену барабан (испанцу Маноло на заметочку). Сборная Швейцарии в дебюте встречи делает простые ошибки в обороне, благодаря чему трекрунур оказываются на ударных позициях. Бьют они не то, чтобы по воробьям, всё-таки у нас теперь не советские арены, через верхние ярусы которых может перелететь мяч, но существенно мимо. Эти удары сопровождаются, помимо барабана, ударами в ладоши над головой (исландское дело живёт!), прыжками и затяжной песней всего с одним, но весьма мелодичным припевом.

Игра в первом тайме проходит скучно, на 25-ой минуте после длительного владения мячом в исполнении швейцарской команды, зрители начинают гудеть. Где удары в створ? Приходится искать небольшие развлечения даже швейцарскому голкиперу Зоммеру. Он не выбивает мяч от своих ворот, играет исключительно низом и ближнему. Шведы пытаются навязать прессинг, но в игре с ножом страна сыра каждый раз оказывается на высоте.



Шведы взрываются моментами. На 28-ой минуте Зоммер совершает суперсэйв после удара Берга в дальний угол. На 40-ой случилось сразу два опасных момента подряд. Сначала Форсберг с заработанного штрафного мог открывать счёт, но из-за рикошета мяч ушёл на угловой. Затем Екдаль беспрепятственно бил из штрафной площади в касание после навеса с правого фланга, но неудачно подстроившись под мяч, ударил выше. Вовремя, а то некоторые болельщики на местах, где ещё не ушло солнце, могли бы спокойно прикорнуть до второго тайма.

После перерыва игра продолжается в том же духе. Шведы выглядят органичнее в их контратакующей манере игры. Кажется, как будто специально они отдают мяч Швейцарии лишь для того, чтобы попытаться уколоть их ещё раз. У лидера швейцарской команды Шакири не получается вообще ничего. А вот его оппонент Форсберг, наконец-то, поднимает на ноги жёлтые островки арены - с помощью рикошета от Аканджи он с убойной позиции поражает ворота Зоммера, открывая счёт в матче.


Форсберг празднует победный гол


Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович немедля освежает атаку, выпуская одновременно двух форвардов - Сеферовича и Эмболо. До конца матча ещё есть около двадцати минут вместе с дополнительным временем - ещё можно уйти в овертайм. Отыгрывающаяся команда делает ставку на навесы с флангов. Один из таких чуть не приводит к ответному голу - Эмболо бьёт в створ, но из пустых ворот мяч выносит герой на обеих сторонах поля Форсберг.

В самой концовке встречи последний шанс упускает капитан швейцарской команды Бехрами. Мяч после удара головой сумел зафиксировать в падении голкипер трекрунур Робин Олсен. А на последних секундах убежавшего в образцово-показательную атаку Мартина Олссона сбил Михаэль Ланг, и после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Дамир Скомина вместо пенальти назначил штрафной удар и показал красную карточку защитнику швейцарской команды. Сразу после удара Тойвонена, отбитого Зоммером, словенец дал финальный свисток. В напряжённой и закрытой игре победу одержала сборная Швеции. Контратакующий стиль этой команды оказался идеальным в матче против такого соперника, как сборная Швейцарии. Златан может быть доволен!


Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Теги: Сборная Швеции Сборная Швейцарии
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