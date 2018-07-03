Это ещё Ибрагимович не приехал!

Чемпионат мира-2018, 1/8 финала



"Санкт-Петербург Арена" (Санкт-Петербург, Россия)



Сборная Швеции 1–0 Сборная Швейцарии



Гол: Форсберг, 66



Швеция: Ольсен, Лустиг (Крафт, 82), Линделёф, Гранквист, Аугустинсон, Экдаль, Берг (Телин, 90), Форсберг (Ульссон, 82), Свенссон, Классон, Тойвонен.



Швейцария: Зоммер, Аканджи, Ланг, Джака, Бехрами, Родригес, Цубер (Эмболо, 73), Джемаили (Сеферович, 73), Дрмич, Джуру, Шакири.



Предупреждения: Лустиг, 31 - Бехрами, 61, Джака, 68



Удаление: Ланг, 90+4

Немецкая самоирония

Форсберг празднует победный гол

Сборная Швеции, тактически переиграв своих оппонентов из Швейцарии, выходит в четвертьфинал чемпионата мира. Единственный гол в середине второго тайма забил Эмиль Форсберг. КорреспондентВладимир Кудряшов с репортажем из "Санкт-Петербург Арены".Последний день матчей 1/8 финала чемпионата мира открывала игра в Санкт-Петербурге. Национальные сборные Швеции и Швейцарии определяли, кто пройдёт дальше по сетке турнира и попадёт на кого-то из пары Колумбия - Англия. Казалось бы, негромкая вывеска для плей офф мундиаля, однако обе сборные выбрались из довольно непростых, ровных групп, показав при этом довольно симпатичный, атакующий футбол.Денёк в северной столице выдался славным. Вчера вечером был ливень, сегодня же светило солнце, при этом ещё пахло вчерашней свежестью. Добираться в таких условиях до "Санкт-Петербург Арены" от станции метро Крестовский остров одно удовольствие. И если в метро не встретилось фанатов команд, разукрашенных в цвета национальных флагов (что удивительно, ведь Санкт-Петербург уже был поражён наплывом громких иранских, бразильских и аргентинских болельщиков, а европейцам к нам ближе), то на подходе к стадиону встречалось всё больше жёлтых и красных маек.На самой арене помимо шведских и швейцарских флагов также были замечены турецкий, финский, российский, белорусский, алжирский, исландский, иранский, болгарский флаги. Приехали сюда и немцы, до мундиаля рассчитывавшие сыграть здесь в 1/8 финала, заняв первое место в своей группе, да не судьба. Но не пропадать же билетам! Четвёртого аншлага подряд, к сожалению, не случилось - большая пустота зияла на центральном нижнем ярусе, да и по всему стадиону то тут, то там виднелись небольшие сине-голубые проплешины.В составах команд особых сюрпризов не оказалось. Пропускали встречу из-за перебора жёлтых карточек у шведов Себастьян Ларссон, у сборной Швейцарии защитники Шер и Лихштайнер. В их отсутствие на турнире дебютировал, к примеру, 192-сантиметровый центрдеф Йохан Джуру, в основе впервые появились Ланг и Дрмич, а у Швеции с первых минут впервые вышел легионер из МЛС Густав Свенссон.Разыграв мяч с центра поля, шведы быстро его потеряли. Линделёф подскользнулся на обильно политом перед матчем газоне и упустил контроль над снарядом. Мяч быстро доставили Шакири, и тот, недолго думая, пробил с дальней дистанции - совсем неточно. Швейцарских болельщиков совсем не слышно - они и рассредоточены по разным местам стадиона, и поют не так громко. То ли дело в начале игры, не все ещё повернулись лицом к полю, то ли в том, что их действительно мало, но на этот момент они отреагировали камерной тишиной.То ли дело шведы, умудрившие пронести на арену барабан (испанцу Маноло на заметочку). Сборная Швейцарии в дебюте встречи делает простые ошибки в обороне, благодаря чему трекрунур оказываются на ударных позициях. Бьют они не то, чтобы по воробьям, всё-таки у нас теперь не советские арены, через верхние ярусы которых может перелететь мяч, но существенно мимо. Эти удары сопровождаются, помимо барабана, ударами в ладоши над головой (исландское дело живёт!), прыжками и затяжной песней всего с одним, но весьма мелодичным припевом.Игра в первом тайме проходит скучно, на 25-ой минуте после длительного владения мячом в исполнении швейцарской команды, зрители начинают гудеть. Где удары в створ? Приходится искать небольшие развлечения даже швейцарскому голкиперу Зоммеру. Он не выбивает мяч от своих ворот, играет исключительно низом и ближнему. Шведы пытаются навязать прессинг, но в игре с ножом страна сыра каждый раз оказывается на высоте.Шведы взрываются моментами. На 28-ой минуте Зоммер совершает суперсэйв после удара Берга в дальний угол. На 40-ой случилось сразу два опасных момента подряд. Сначала Форсберг с заработанного штрафного мог открывать счёт, но из-за рикошета мяч ушёл на угловой. Затем Екдаль беспрепятственно бил из штрафной площади в касание после навеса с правого фланга, но неудачно подстроившись под мяч, ударил выше. Вовремя, а то некоторые болельщики на местах, где ещё не ушло солнце, могли бы спокойно прикорнуть до второго тайма.После перерыва игра продолжается в том же духе. Шведы выглядят органичнее в их контратакующей манере игры. Кажется, как будто специально они отдают мяч Швейцарии лишь для того, чтобы попытаться уколоть их ещё раз. У лидера швейцарской команды Шакири не получается вообще ничего. А вот его оппонент Форсберг, наконец-то, поднимает на ноги жёлтые островки арены - с помощью рикошета от Аканджи он с убойной позиции поражает ворота Зоммера, открывая счёт в матче.Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович немедля освежает атаку, выпуская одновременно двух форвардов - Сеферовича и Эмболо. До конца матча ещё есть около двадцати минут вместе с дополнительным временем - ещё можно уйти в овертайм. Отыгрывающаяся команда делает ставку на навесы с флангов. Один из таких чуть не приводит к ответному голу - Эмболо бьёт в створ, но из пустых ворот мяч выносит герой на обеих сторонах поля Форсберг.В самой концовке встречи последний шанс упускает капитан швейцарской команды Бехрами. Мяч после удара головой сумел зафиксировать в падении голкипер трекрунур Робин Олсен. А на последних секундах убежавшего в образцово-показательную атаку Мартина Олссона сбил Михаэль Ланг, и после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Дамир Скомина вместо пенальти назначил штрафной удар и показал красную карточку защитнику швейцарской команды. Сразу после удара Тойвонена, отбитого Зоммером, словенец дал финальный свисток. В напряжённой и закрытой игре победу одержала сборная Швеции. Контратакующий стиль этой команды оказался идеальным в матче против такого соперника, как сборная Швейцарии. Златан может быть доволен!