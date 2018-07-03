Новорожденного зубренка в Подмосковье назвали в честь Дзюбы

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 03.07 АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 06.07 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 07.07 КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария КолумбияКолумбия АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Новорожденного зубренка в Подмосковье назвали в честь Дзюбы

Родившегося в подмосковном заповеднике зубренка назвали в честь форварда сборной России Артема Дзюбы – Мудзюба.

В Приокско-Террасном заказнике отметили, что он "телtнок большой и мощный". Такой крупный бычок у них никогда не рождался.

"Когда сборная России чудесным образом победила Испанию, имя нападающего Артема Дзюбы, забившего первый гол, просто обязано было появиться среди зубриных кличек", - говорится в сообщении.

По правилу все имена бычков, родившихся в заповеднике, начинаются на слог "му". Через полтора-два года Мудзюбу планируют выпустить в дикую природу. В питомнике не исключают, что до конца ЧМ-2018 у них может появиться Мукинфей в честь вратаря национальной команды Игоря Акинфеева.

Life
Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 20:03
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8
(2)
№8 Написал: Лис-Ной О Лень (Сегодня, 21:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
МУДЗЮБА

Ой, только ща заметил smile Теперь навеки - нападающий зенытик Мудодзюба joy Дзюбомуд

В честь мудко - назовут Муму stuck_out_tongue_winking_eye


--------------------
Нарукожопь очередной гол, чтобы секта считала тебя богом!
Регистрация: 2.07.2018 [жалоба]
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:49) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
это деградация дятлов....
то есть, назвали в честь футболиста
не - Артём (Тёмка, Тёмыч, Арти) ..
не ДАР (Дзюба АРтём)
не ТёмБа

а МУДЗЮБА...
о_О
В ЧЕСТЬ6ЛЯДЬ...

я Б в рот е6ал и такую *честь* и тех, кто всё это придумал..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№6 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 20:49) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
А почему не Мучерс? smile Все жополизы как на перебой воспевают гений Черчесова, а тут надо же - промашечка вышла. А ведь ларчик то просто открывается - оказывается дело не в гении Черчесова,а как ни странно в Дзюбе,Акинфееве,Головине,Черышеве,Зобнине,и других футболистах.которых еще совсем недавно называли кривоногими миллионерами, именно те кто восторженно рукоплещет тренеру средней руки Черчесову. Ведь именно благодаря Дзюбе,которого только в последний момент взял,не без нажима со стороны власть держащих,Черчесов достигнуто это маленькое чудо.Представляю,что если бы он взял еще ,наступив на собственное эго, Денисова и Глушакова,бойцов по своей природе,то это был бы вообще потолок..
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№5 Написал: Virgil Cane CSA (Сегодня, 20:47) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Дзюбр?


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
№4 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:44) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Теперь и у Дзюбы появлилось новое прозвище,когда он будет плохо играть)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:40) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
laughing
смесь мудко и шлюхи


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№2 Написал: pisto (Сегодня, 20:20) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Мудзюба sweat_smile stuck_out_tongue_closed_eyes ад и содомия
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: Лис-Ной О Лень (Сегодня, 20:12) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Надо еще козла в честь Смольникова


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Нарукожопь очередной гол, чтобы секта считала тебя богом!
Регистрация: 2.07.2018 [жалоба]
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