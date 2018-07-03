Новорожденного зубренка в Подмосковье назвали в честь Дзюбы

Родившегося в подмосковном заповеднике зубренка назвали в честь форварда сборной России Артема Дзюбы – Мудзюба.В Приокско-Террасном заказнике отметили, что он "телtнок большой и мощный". Такой крупный бычок у них никогда не рождался."Когда сборная России чудесным образом победила Испанию, имя нападающего Артема Дзюбы, забившего первый гол, просто обязано было появиться среди зубриных кличек", - говорится в сообщении.По правилу все имена бычков, родившихся в заповеднике, начинаются на слог "му". Через полтора-два года Мудзюбу планируют выпустить в дикую природу. В питомнике не исключают, что до конца ЧМ-2018 у них может появиться Мукинфей в честь вратаря национальной команды Игоря Акинфеева.