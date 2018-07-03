Сотрудники полиции освободили похищенного отца Джона Оби Микела

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|03.07
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|06.07
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|06.07
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|07.07
|Колумбия Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|07.07
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Уругвай Франция
|10.07
|Бразилия Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Россия Хорватия
|11.07
|Швеция Швейцария Колумбия Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|14.07
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|15.07
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Сотрудники полиции освободили похищенного отца Джона Оби Микела
Отец капитана сборной Нигерии Джона Оби Микела, ранее похищенный злоумышленниками, был освобожден сотрудниками полиции после проведения спецоперации.
Похитители позвонили футболисту за четыре часа до начала матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против сборной Аргентины (26 июня, 1:2). Они сообщили, что отец Микела Па Майкл Оби вместе с его водителем взят в заложники, и потребовали выкуп в размере 10 млн нигерийских найр ($28 тыс.).
"Я был в замешательстве и не знал, что мне делать. Они сказали, что сразу застрелят моего отца, как только я доложу об этом властям или просто расскажу кому-нибудь. Именно поэтому я не обсуждал произошедшее с тренером, также не хотел, чтобы мой вопрос стал отвлекающим фактором для команды перед такой важной игрой. Я не мог позволить переживать 180 млн нигерийцев", - сказал ESPN Микел.
Во вторник представитель полиции нигерийского штата Энугу Эбере Амарайзу рассказал, что заложники освобождены в ходе проведенной спецоперации. "Похитители начали требовать выкуп, в то время как полицейские проводили оперативные действия для задержания. В процессе спасения между полицейскими и преступниками произошла перестрелка, что заставило похитителей сбежать, оставив заложников", - сообщил Амарайзу.
Здоровью Майкла Оби ничего не угрожает, несмотря на то, что родственники сообщили о пытках, которым он подвергся. Сразу после освобождения отец Микела был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь.
ТАСС
Похитители позвонили футболисту за четыре часа до начала матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против сборной Аргентины (26 июня, 1:2). Они сообщили, что отец Микела Па Майкл Оби вместе с его водителем взят в заложники, и потребовали выкуп в размере 10 млн нигерийских найр ($28 тыс.).
"Я был в замешательстве и не знал, что мне делать. Они сказали, что сразу застрелят моего отца, как только я доложу об этом властям или просто расскажу кому-нибудь. Именно поэтому я не обсуждал произошедшее с тренером, также не хотел, чтобы мой вопрос стал отвлекающим фактором для команды перед такой важной игрой. Я не мог позволить переживать 180 млн нигерийцев", - сказал ESPN Микел.
Во вторник представитель полиции нигерийского штата Энугу Эбере Амарайзу рассказал, что заложники освобождены в ходе проведенной спецоперации. "Похитители начали требовать выкуп, в то время как полицейские проводили оперативные действия для задержания. В процессе спасения между полицейскими и преступниками произошла перестрелка, что заставило похитителей сбежать, оставив заложников", - сообщил Амарайзу.
Здоровью Майкла Оби ничего не угрожает, несмотря на то, что родственники сообщили о пытках, которым он подвергся. Сразу после освобождения отец Микела был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь.
ТАСС
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