Гранит Джака: я счастлив, что был в России

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата мира с Швецией (0:1).- Не соглашусь, что это был легкий матч для Швеции, - сказал Джака. - Но если они обыграли Италию, хорошо действовали против Германии...- Никто не говорил, все молчали. После игры уже нет смысла говорить, справились ли бы мы в 1/4, мы уже вылетели. Это жизнь. Я счастлив, что был тут.