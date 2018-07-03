Английские фанаты: Россия - потрясающая страна

Двое английских болельщиков поблагодарили россиян за помощь во время чемпионата мира."Если ты остался дома, то ты простофиля. Россия потрясающая. Мы потеряли наши кошельки и первый русский, с которым мы познакомились, заплатил за наше такси!", - приводит слова болельщиков журналист Дэнни Армстронг.