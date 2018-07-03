Владимир Петкович: Бразилия - главный претендент на титул

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович после поражения от Швеции в четвертьфинале чемпионата мира поделился мнением о фаворитах турнира.- Мы очень разочарованы. Рассчитывали на большее. Поздравляю шведов. То, что они сделали, оказалось достаточно для победы.- На этом чемпионате мира команды, которых к фаворитам не причисляют, продолжают удивлять. Из того, что я видел, могу сказать, что главный претендент на титул — Бразилия. Также понравилась Бельгия. У нее тоже будет шанс. Хотя и сборная России может удивить.