Английские фанаты осквернили памятник Федору Черенкову (фото)

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 06.07 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 07.07 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Английские фанаты осквернили памятник Федору Черенкову (фото)

Неизвестные осквернили памятник легендарному футболисту "Спартака" Федору Черенкову возле стадиона московского клуба, на котором сегодня проходит матч 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Колумбии и Англии.

На памятнике Черенкову, который был открыт в 2015 году, появилась надпись "England".

Английские фанаты осквернили памятник Федору Черенкову (фото)

Sport24
Теги: Черенков Спартак
Вчера, 22:24
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15
(1)
№15 Написал: Zeelandets Nederland (Сегодня, 00:23) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
на Черенкова даже близко не похож помоему...
Регистрация: 19.04.2012 [жалоба]
№14 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 00:22) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
My Webpage Пи3дить их надо, расслабились они че то


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№13 Написал: Белый Лис (Сегодня, 00:20) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: сын кубани
My Webpage

конченные ***ы
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№12 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 00:19) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Мразье английское! rage
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№11 Написал: Gnome Алматы (Вчера, 23:59) #
  • +2
  •  (6)

мрази. Ещё на нас тявкают.
У них уже, даже психология и мышление жёлто-чёрные - всё громить и обсирать, если украсть не получается.


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№10 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Вчера, 23:59) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
А может они хотели, что бы такой игрок играл за сборную Англии? Поэтому и написали Ингланд на груди? ))) ХЗ, как понимать...
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№9 Написал: Белый Лис (Вчера, 23:34) #
  • -1
  •  (5)
online

говорят менты уже взяли п.дораса.
My Webpage
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№8 Написал: nedva Russia (Вчера, 23:25) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Нелюди гейропские!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№7 Написал: nongames СПБ (Вчера, 23:08) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Контрацептивы и отродье. Не плохо было бы, чтоб умикам лица осквернили.
Регистрация: 19.10.2009 [жалоба]
№6 Написал: Чесайнаг Сочи (Вчера, 23:08) #
  • -2
  •  (10)

Надо по камере вычислить и за вандализм и осквернение по росийскому законодательству осудить.Там бы с нашими не церемонились
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№5 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Вчера, 22:56) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
а мусора куда смотрят?


--------------------
бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
№4 Написал: guns111 Выборг (Вчера, 22:41) #
  • +9
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Да уж, это вам не японцы.


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№3 Написал: Prokurator Столица империи (Вчера, 22:31) #
  • +6
  •  (12)

можно написать такое же на каждом английском фанате, например


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
№2 Написал: Белый Лис (Вчера, 22:26) #
  • +7
  •  (19)
online

сэры-п.дарасы
найти и выебать
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: stepanmlc (Вчера, 22:26) #
  • +9
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Гандоны епаные


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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