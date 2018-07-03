Английские фанаты осквернили памятник Федору Черенкову (фото)

Неизвестные осквернили памятник легендарному футболисту "Спартака" Федору Черенкову возле стадиона московского клуба, на котором сегодня проходит матч 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Колумбии и Англии.На памятнике Черенкову, который был открыт в 2015 году, появилась надпись "England".