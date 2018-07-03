Мяч с финальной игры ЧМ-2018 станет экспонатом Государственного исторического музея

Мяч, которым сыграют в финальном матче чемпионата мира-2018 будет передан в Государственный исторический музей."Я уже подписал соглашение с оргкомитетом чемпионата о передаче в Исторический музей мяча с финального матча", - сообщил директор музея Алексей Левыкин