Сборная Англии по пенальти обыграла Колумбию и сыграет со Швецией в четвертьфинале ЧМ-2018

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
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Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 06.07 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 07.07 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
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Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция АнглияАнглия Москва, Лужники
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F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Сборная Англии по пенальти обыграла Колумбию и сыграет со Швецией в четвертьфинале ЧМ-2018

Сборная Англии обыграла Колумбию в матче 1/8 финала чемпионата мира. На следующей стадии англичане сыграют со Швецией.

Чемпионат мира-2018

1/8 финала

Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия)

Колумбия – Англия 1:1 (3:4)

Голы: Мина, 90+3 - Кейн, 57 (пен)

Колумбия: Оспина, Ариас (Сапата, 116), Мина, Д. Санчес, Мохика, К. Санчес (Урибе, 79), Барриос, Кинтеро (Муриэль, 88), Лерма (Бакка, 61), Куадрадо, Фалькао.

Англия: Пикфорд, Уокер (Рэшфорд, 113), Стоунз, Магуайр, Триппьер, Хендерсон, Алли (Дайер, 81), Янг (Роуз, 102), Стерлинг (Варди, 88), Кейн.

Предупреждения: Барриос, 41, Ариас, 52, К. Санчес, 54, Хендерсон, 56, Фалькао, 63, Бакка, 64, Лингард, 69, Куадрадо, 118.
Теги: Сборная Англии Сборная Колумбии
Вчера, 23:53
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№51 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 00:59) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Лис-Ной О Лень
Цитата: Юлий Цезарь
а чем суть саксонского духа?

Про английскую кухню в курсе? Вот нажрешся супа из бычьих хвостов, фиш-энд-чипс, сверху пустого жареного риса, типа пудинг да чая на молоке - вот из глубины души такой духан попрет, что портки порвутся! Это и есть тот самый англицкий духан

Мощно, однако))) Целая теория. Теория аглицкого "душка". +
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№50 Написал: Лис-Ной О Лень (Сегодня, 00:48) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Юлий Цезарь
а чем суть саксонского духа?

Про английскую кухню в курсе? Вот нажрешся супа из бычьих хвостов, фиш-энд-чипс, сверху пустого жареного риса, типа пудинг да чая на молоке - вот из глубины души такой духан попрет, что портки порвутся! Это и есть тот самый англицкий духан


--------------------
Нарукожопь очередной гол, чтобы секта считала тебя богом!
Регистрация: 2.07.2018 [жалоба]
№49 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 00:44) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: ластелинОвец
Цитата: Юлий Цезарь
значит твои эти 4 друга - тожерассенцы с кауказа



Нет, русские ребята. Я не живу на Кавказе. Просто в матче Россия - Англия они не могут болеть за какую-либо страну. Им Англия близка по духу.

по какому еще "духу"??? laughing что-то я не слышал никогда про "английский дух" smile вот про "спартаковский духЪ" в курсе, а чем суть саксонского духа? smiley
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№48 Написал: Белый Лис (Сегодня, 00:42) #
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: ластелинОвец
Англия прошла дальше - хорошо.

Просто супер. Для шведов. Англия обыграла два бандустана, просрала бельгийцам и еле прошла по пенальти далеко не топовую Колумбию. А ты хочешь, чтобы она в финале играла, придурок laughing
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№47 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 00:36) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Белый Лис
то есть такие же гомосеки


Негры, гомосеки, бандеровцы, либералы. и черт знает что у тебя в твоей больной голов. Тяжело же тебе, убогому, живется в этом мире. Столько фобий smile

Ладно, всем спок. ночи. Англия прошла дальше - хорошо.


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№46 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:35) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Понятно тут всё, тут не о футболе...тут про политику...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№45 Написал: Белый Лис (Сегодня, 00:33) #
  • 0
  •  (8)
online

Цитата: sanyapytilin
посмотрите на состав Англии...сплошной молодняк, сплошная перспектива...

И в чем эта перспектива? Бегают быстро, бьют мощно. Типичная африканская сборная. Еще вчера там такие же перспективные Уолкотты бегали, которые так ни во что и не выросли.

Цитата: ластелинОвец
Им Англия близка по духу.

то есть такие же гомосеки
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№44 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 00:32) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Юлий Цезарь
значит твои эти 4 друга - тожерассенцы с кауказа



Нет, русские ребята. Я не живу на Кавказе. Просто в матче Россия - Англия они не могут болеть за какую-либо страну. Им Англия близка по духу.


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№43 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 00:30) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: ластелинОвец
Ну, ты частный случай. У меня лично 4 друга, которые болеют за английские клубы. 2 за Ливерпуль, один за Манчестер Ю и другой за Арсенал. Все они болеют за сборную Англии также. Даже в матче Англия - Россия они за Россию не болеют.

значит твои эти 4 друга - тожерассеянцы с кауказа
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№42 Написал: Лис-Ной О Лень (Сегодня, 00:30) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ластелинОвец
Еще один. Ты вообще в курсе, что у Ливерпуля, Челси, Манчестера и Арсенала толпы фанов в России?

Дегенерат, открой ветку трансляции, найди сколько болело за бритов, сколько за Колумбию. И пойди тихо удавись в общественном сортире города жОпочка, повесив на грудь табличку - вся Россия болеет за Англию.
Дебилизм общечеловеков не скрыть никакой кастрюлей


--------------------
Нарукожопь очередной гол, чтобы секта считала тебя богом!
Регистрация: 2.07.2018 [жалоба]
№41 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 00:29) #
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Белый Лис
Если на рынке навоз будет продаваться по 90 баксов за кило, ты купишь, поешь и скажешь что это топовый продукт?


То есть ты всерьез считаешь, что рандомный игрок может стоить 90 лямов на трансфермаркете? Ты еще более тупой, чем я думал.

Цитата: sanyapytilin
сплошной молодняк, сплошная перспектива...люди развивают футбол! Молодцы просто

Об этом я и говорю.


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№40 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:27) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Совсем не уверен, что Англия пройдёт Швецию. Заипали вы своей политикой, посмотрите на состав Англии...сплошной молодняк, сплошная перспектива...люди развивают футбол! Молодцы просто


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№39 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 00:26) #
  • -10
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Белый Лис
болеющий против всего русского, и тебе хочется за щеку. Получишь вместе со своими хероями у шведов.


Какой же ты дол баеб, лис laughing Русского )) Преступный режим у власти - не Россия. Как бы твой больной мозг не считал иначе.


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№38 Написал: Белый Лис (Сегодня, 00:26) #
  • +5
  •  (9)
online

Цитата: ластелинОвец
Этот игрок на трансфермаркете стоит 90 лямов. Топовый игрок

Если на рынке навоз будет продаваться по 90 баксов за кило, ты купишь, поешь и скажешь что это топовый продукт?
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№37 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 00:25) #
  • -10
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Белый Лис
типа Стерлинга, который за прошлый сезон провел 9 матчей за МС


Я не знаю по каким таким причинам он там не играл. Этот игрок на трансфермаркете стоит 90 лямов. Топовый игрок


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№36 Написал: Белый Лис (Сегодня, 00:23) #
  • +2
  •  (12)
online

Цитата: ластелинОвец
Я не болею за Англию. Мне просто хочется

Ты либеральный холуй из молдавии, болеющий против всего русского, и тебе хочется за щеку. Получишь вместе со своими хероями у шведов.
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№35 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 00:23) #
  • -13
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Aurum
Топит за бриттов,


Я не болею за Англию. Мне просто хочется, чтобы как можно больше топовых команд осталось на чемпионате, ибо почти все уже вылетели. При всем уважении к Колумбии, она не топовая команда. Хочется видеть финал Англия - Бразилия, а не Бразилия - Швеция.

Цитата: Юлий Цезарь
Я болею за МЮ, но сборную англии ненавижу

Ну, ты частный случай. У меня лично 4 друга, которые болеют за английские клубы. 2 за Ливерпуль, один за Манчестер Ю и другой за Арсенал. Все они болеют за сборную Англии также. Даже в матче Англия - Россия они за Россию не болеют.


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№34 Написал: Белый Лис (Сегодня, 00:17) #
  • +1
  •  (9)
online

Цитата: ластелинОвец
Большинство игроков сборной Англии из топовых команд английского чемпионата - факт.

типа Стерлинга, который за прошлый сезон провел 9 матчей за МС
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№33 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 00:17) #
  • -2
  •  (8)

Цитата: ластелинОвец
Цитата: Белый Лис
Ну так два говна. Ладно бы еще топили, но такое при этом несли, уши вяли...


Придурок, ты вообще в курсе, что в России традиционно болеют за английские клубы и за сборную Англии? Английский футбол всегда был популярен в России.

не путай клубный футбол и матчи сборных. Я болею за МЮ, но сборную англии ненавижу
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№32 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 00:16) #
  • +4
  •  (8)
online

Цитата: ластелинОвец
Цитата: Белый Лис
Ну так два говна. Ладно бы еще топили, но такое при этом несли, уши вяли...


Придурок, ты вообще в курсе, что в России традиционно болеют за английские клубы и за сборную Англии? Английский футбол всегда был популярен в России.

Армейцы Москвы, что за ряженый ушлепок у вас завёлся? Топит за бриттов, за задний привод в целом. Не распевает песни ваши - ".. Что от тайги до британских морей..". Ты чьих будешь, клоун?
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№31 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 00:16) #
  • -5
  •  (7)

Цитата: SVN
пришлось звук отключить со второго тайма.

А изображение и вовсе не включал? scream
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№30 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 00:14) #
  • -11
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Белый Лис
Понимаю то ты топишь за своих, заднеприводных, но от этого англия сильнее не станет. Кроме Кейна там и нет никого.


Кретин, просто глянь на их состав. Большинство игроков сборной Англии из топовых команд английского чемпионата - факт. То есть уровень сборной на очень высоком уровне. У нас нет ни одного игрока уровня сборной Англии.

Цитата: Лис-Ной О Лень
Сказочный долбойоп


Еще один. Ты вообще в курсе, что у Ливерпуля, Челси, Манчестера и Арсенала толпы фанов в России?


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№29 Написал: Лис-Ной О Лень (Сегодня, 00:11) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ластелинОвец
в России традиционно болеют за английские клубы и за сборную Англии

joy Сказочный долбойоп


--------------------
Нарукожопь очередной гол, чтобы секта считала тебя богом!
Регистрация: 2.07.2018 [жалоба]
№28 Написал: Белый Лис (Сегодня, 00:10) #
  • +6
  •  (12)
online

Цитата: ластелинОвец
Придурок, ты вообще в курсе, что в России традиционно болеют за английские клубы и за сборную Англии?

С чего ты взял, румын? Вконец ебнулся?
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№27 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:10) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Колумбийцы были задорны, а англичане организованны.
Не понравилось судейство пиндоса, как он умудрялся поднасрать Колумбии и при этом общаться с игроками и жевать весь матч жвачку.
Англы были черезчур и не по статусу звездануты, за что и могли поплатиться.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№26 Написал: Белый Лис (Сегодня, 00:09) #
  • +3
  •  (11)
online

Цитата: ластелинОвец
Глянь на состав англичан, *** еб. Большинство игроков звезды из топовых команд чемпионата Англии. Англия - один из фаворитов турнира.

Понимаю то ты топишь за своих, заднеприводных, но от этого англия сильнее не станет. Кроме Кейна там и нет никого.
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№25 Написал: SVN (Сегодня, 00:09) #
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: Белый Лис
Цитата: SVN
Гусев весь матч болел за англов и Выборнов тоже.

Ну так два говна. Ладно бы еще топили, но такое при этом несли, уши вяли...

пришлось звук отключить со второго тайма.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№24 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 00:09) #
  • -12
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Белый Лис
Ну так два говна. Ладно бы еще топили, но такое при этом несли, уши вяли...


Придурок, ты вообще в курсе, что в России традиционно болеют за английские клубы и за сборную Англии? Английский футбол всегда был популярен в России.


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№23 Написал: Белый Лис (Сегодня, 00:07) #
  • +2
  •  (8)
online

Цитата: SVN
Гусев весь матч болел за англов и Выборнов тоже.

Ну так два говна. Ладно бы еще топили, но такое при этом несли, уши вяли...
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№22 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 00:07) #
  • -11
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Глянь на состав англичан, дол баеб Большинство игроков звезды из топовых команд чемпионата Англии. Англия - один из фаворитов турнира.


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
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