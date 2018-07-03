Сборная Англии по пенальти обыграла Колумбию и сыграет со Швецией в четвертьфинале ЧМ-2018

Сборная Англии обыграла Колумбию в матче 1/8 финала чемпионата мира. На следующей стадии англичане сыграют со Швецией.Чемпионат мира-20181/8 финалаСтадион: Открытие Арена (Москва, Россия)Мина, 90+3 - Кейн, 57 (пен)Колумбия: Оспина, Ариас (Сапата, 116), Мина, Д. Санчес, Мохика, К. Санчес (Урибе, 79), Барриос, Кинтеро (Муриэль, 88), Лерма (Бакка, 61), Куадрадо, Фалькао.Англия: Пикфорд, Уокер (Рэшфорд, 113), Стоунз, Магуайр, Триппьер, Хендерсон, Алли (Дайер, 81), Янг (Роуз, 102), Стерлинг (Варди, 88), Кейн.Предупреждения: Барриос, 41, Ариас, 52, К. Санчес, 54, Хендерсон, 56, Фалькао, 63, Бакка, 64, Лингард, 69, Куадрадо, 118.