Матчи чемпионатов мира посмотрело уже больше 40 миллионов зрителей

Чемпионат мира за всю историю турнира посетило уже больше 40 миллионов зрителей.Рубеж был преодолен на матче 1/8 финала ЧМ-2018 Швеция - Швейцария (1:0).Чемпионат мира разыгрывается с 1930 года.