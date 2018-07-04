Гарри Кейн: после такой драматичной победы мы поверили в себя

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победу над Колумбией (1:1, 4:3 — по пенальти) в 1/8 финала ЧМ-2018."Я так горд. Столько эмоций. Тяжело передать. Считаю, мы играли хорошо. Контролировали мяч. Но пропустили этот гол на последней минуте… Не сдались, продолжили играть в футбол. Мы много говорили с тренером о эмоциональной стойкости. И сегодня мы дотерпели. Это великий вечер для Англии!Да, у нас молодая команда, где-то неопытная. Но сегодня мы повзрослели лет на 20 все. В серии пенальти, конечно, после промаха Хендерсона мы думали: "Пожалуйста, промахнись, пожалуйста, Пикфорд, выручай". Верили до последнего.Рекорд по голам подряд за Англию? Я очень горд. Но без своих партнеров я бы этого не сделал. К счастью, у нас есть еще матчи в России, чтобы я и дальше забивал, Англия и дальше забивала.Такая победа придает огромную уверенность. Мы понимаем, что у нас отличная команда. Но для Англии и правда добиваться успехов на ЧМ — довольно непривычно. И сейчас, после такой драматичной победы, мы уж точно поверили в себя. И это безумно важно на таком турнире", - сказал Кейн.