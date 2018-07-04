Гарет Саутгейт: сегодня мы как будто играли на выезде

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над командой Колумбии (1:1, пенальти – 4:3) в матче 1/8 финала ЧМ-2018."Я горд за свою команду. Мы контролировали игру 90 минут. Очень дисциплинированно играли. И такую уверенность показали молодые игроки. Они же справились с невероятно тяжелым в эмоциональном плане голом Мины. Минут 10 в первом экстра-тайме ребятам было трудно. Не могли прийти в себя. Но дальше взяли себя в руки и сыграли неплохо.Так драматично выиграть лучше, чем просто 1:0? Ну, в следующем раунде нам усталость не поможет… Сегодня мы как будто играли на выезде. Колумбийцев было раз в пять больше на стадионе. Конечно, это давило на моих футболистов. Но они не сдались и заслуженно вырвали победу.Даже после промаха Хендерсона я верил в победу. Понимал, что Пикфорд еще обязательно спасет нас. Плюс ребята били четко и спокойно. Показали класс и уверенность в себе. Ну, а то, что Хендерсон не забил, — это просто несчастный случай.Мы быстро составили список бьющих пенальти. Он был не такой, как до матча — кого-то из основного списка пришлось заменить по ходу игры. Но Рэшфорд, который изначально не должен был бить пенальти, отлично справился. И вообще я не боялся серии пенальти, нет. Неудачи Англии в прошлом в серии 11-метровых — это уже история. У нас новая команда. Почему она должна провалить серию пенальти?Мы были расслаблены перед серией пенальти. Даже шутили. Ну да, все ребята знают, как паршиво Англия обычно их бьет. Но мои игроки понимают, что у них нет проблем с 11-метровыми. И во время матча, и в серии.", - сказал Саутгейт.