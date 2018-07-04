Орибе Перальта завершил карьеру в сборной Мексики

Нападающий Орибе Перальта принял решение завершить выступления за сборную Мексики, о чем сообщил в твиттере."Сегодня я прощаюсь со сборной - величайшей гордостью моей карьеры. Я благодарю всех болельщиков, которые всегда поддерживали меня, игроков, тренеров, врачей, менеджеров, которые придавали мне уверенность", - написал Перальта.