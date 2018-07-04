Более 220 тысяч зрителей посетили матчи ЧМ-2018 на стадионе "Спартак"

Матчи чемпионата мира, которые прошли в Москве на стадионе "Спартак", суммарно посетили 220 950 человек.Последней встречей на арене стала игра сборных Колумбии и Англии в рамках 1/8 финала чемпионата мира. Эта встреча проходит во вторник на стадионе, который вмещает 44 190 человек, при аншлаге.Всего на стадионе "Спартак" в рамках чемпионата мира прошли пять матчей. Ранее спартаковская арена приняла четыре игры группового этапа: Аргентина - Исландия (1:1), Польша - Сенегал (1:2), Бельгия - Тунис (5:2) и Сербия - Бразилия (0:2). Все эти матчи также прошли при аншлаге.