В матче против России сборную Хорватии поддержат около 6 тысяч болельщиков

Хорватский футбольный союз поделился данными о хорватских болельщиках, которые приедут в Сочи на матч 1/4 финала ЧМ-2018 с Россией."Мы ожидаем, что около шести тысяч хорватских болельщиков приедут поддержать свою сборную на матч в Сочи", – заявили в союзе.