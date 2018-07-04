Тома Менье: пока не знаю как остановить Неймара - он лучший футболист, против которого я играл

Защитник сборной Бельгии и "ПСЖ" Тома Менье высказался об игре против своего одноклубника Неймара в матче с Бразилией в 1/4 финала ЧМ-2018."Я не знаю, как остановить Неймара. Он очень непредсказуемый. Возможно, это лучший футболист, с которым или против которого я когда-либо играл. Думаю тренер подскажет мне какие-то детали.В любом случае, я постараюсь сыграть на максимум. Знаю, что у нас будет шанс, но понимаю, что Неймара сложно остановить. Как и остальных.У них слишком много классных игроков. Мы встретимся с лучшей командой мира. Постараемся, но будет сложно", – сказал Менье.