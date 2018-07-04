Андрей Федун: надеюсь фаната, осквернившего памятник Черенкову, выдворят из страны!

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун прокомментировал акт вандализма в отношении памятника Федору Черенкову.Напомним, что перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 один из фанатов написал на памятнике "Англия". Позже надпись затерли, а ГУВД сообщило о задержании нарушителя."Вандализм никогда никого не красил, вне зависимости от национальной принадлежности. То, что произошло сегодня на нашем стадионе, настоящее безобразие.Но хорошо, что соответствующие службы сработали четко и оперативно, установив личность хулигана, который теперь, надеюсь, будет выдворен из нашей страны", – сказал Федун.