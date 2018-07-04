Моуринью предрек российскому футболу стремительный рост

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью уверен в дальнейшем прогрессе российского футбола после ЧМ-2018."Учитывая любовь россиян к футболу и то, какой стимул может придать чемпионат мира российскому сознанию, я уверен, что ваш футбол будет стремительно развиваться. Но нужно серьезно поработать.Через восемь лет, когда кубок мира будет проходить в США, Канаде и Мексике, мы увидим как выросла российская сборная и ваш футбол", - сказал Моуринью.