Моуринью предрек российскому футболу стремительный рост

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 06.07 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 07.07 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
Подробнее

Новости партнеров

Моуринью предрек российскому футболу стремительный рост

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью уверен в дальнейшем прогрессе российского футбола после ЧМ-2018.

"Учитывая любовь россиян к футболу и то, какой стимул может придать чемпионат мира российскому сознанию, я уверен, что ваш футбол будет стремительно развиваться. Но нужно серьезно поработать.

Через восемь лет, когда кубок мира будет проходить в США, Канаде и Мексике, мы увидим как выросла российская сборная и ваш футбол", - сказал Моуринью.

RT
Теги: Моуринью Сборная России
Сегодня, 14:56
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(6)
№8 Написал: Анатолий Ctkbdthcnjd (Сегодня, 16:42) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
В Мексике обычно мы плохо играем
Регистрация: 7.06.2017 [жалоба]
№7 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 16:39) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: дзерве
а кем он работает?

Он работает экспертом на Раша Тудэй канал RT на время чемпионата.
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
№6 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 16:27) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Эйфория пройдет и все пойдет по накатанной.....
Главное,чтобы Зобнин,Головин,Кутепов,Фернандес перешли в европейские клубы,набирались опыта и потом успешно выступали за сборную.....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: дзерве е бу слонов (Сегодня, 15:57) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Bairys
Ну за это ему и платят)) Пиарить
"По информации The Times, португальский специалист получит 1 млн фунтов за 5 дней работы в России. "

а кем он работает?
взлёта не будет!приедут два бразила и один колумбиец.всё.весь взлёт


--------------------
http://darkoman.net/
Регистрация: 1.03.2010 [жалоба]
№4 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 15:52) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну за это ему и платят)) Пиарить
"По информации The Times, португальский специалист получит 1 млн фунтов за 5 дней работы в России. "
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
№3 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 15:47) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чуть не прочитал "смертельный" рост... grin
АБВ,
А потолок зарплат погоды не сделает: они будут чёрным налом загребать. Так что это будет лишь удар по бюджету (через спад налогов).
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№2 Написал: АБВ М (Сегодня, 15:21) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Женёка
Главное сейчас всё это не про*бать!!! Головин, Зобнин, Кутепов должны сваливать на хрен в Европу

А еще главнее сейчас это поднимать уровень РФПЛ! Отменить лимит, установить потолок зарплат, приглашать качественных легов,заниматься детско-юношеским футболом, привлекать спосоров и т. д.
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 15:10) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
я уверен, что ваш футбол будет стремительно развиваться

Главное сейчас всё это не про*бать!!! Головин, Зобнин, Кутепов должны сваливать на хрен в Европу!!!!! Даже Дзюбе ещё не поздно!
Хорошо бы чтобы руководители клубов это понимали и спокойно отпускали их, а не как Гинер с Бабаевым нассали в уши Акинфееву и Дзагоеву что ЦСКА верх их мечтаний и парни остановились в развитии...
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.