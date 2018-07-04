Фанат-вандал из Англии оштрафован на 3 тысячи рублей

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 06.07 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 07.07 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Фанат-вандал из Англии оштрафован на 3 тысячи рублей

Суд определил наказание болельщику сборной Англии, осквернившему памятник бывшему футболисту сборной СССР Фёдору Черенкову возле стадиона "Спартак" после матча англичан с Колумбией в 1/8 финала чемпионата мира–2018.

Фанат должен будет заплатить штраф в размере 3 тыс. рублей. На суде он полностью признал свою вину и вновь извинился за свой поступок.

Перед матчем между сборными Англии и Колумбии фанат англичан оставил на памятнике Фёдору Черенкову надпись "England" (Англия), после чего сотрудники полиции задержали его прямо на стадионе во время игры. Болельщику были предъявлены обвинения по статье 20.31 КоАП РФ – "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований".

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Теги: Черенков Сборная Англии
Сегодня, 14:59
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8
(2)
№8 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:17) #
  • 0
  •  (2)
online

Задержан, осуждён, принёс извинения и раскаялся, возместил ущерб. Всё это хорошо, но кто-то же должен был ему и его друзьям доходчиво объяснить, что Федю трогать нельзя?
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№7 Написал: дзерве е бу слонов (Сегодня, 16:13) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
нормально .а надо было убть нельзя помиловать?ничего страшного.


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http://darkoman.net/
Регистрация: 1.03.2010 [жалоба]
№6 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 15:48) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Kolpino2,
Наши и на рейхстаге написали в 45-м... Как говорится, почувствуйте разницу! wink
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№5 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:21) #
  • 0
  •  (4)

Ну, чего спьяну не сделаешь? Тем более он же "Не здесь был Йохн" накатал. Наши, вон, тоже на Колизее чего-то написали.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№4 Написал: borlas (Сегодня, 15:16) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: Prokurator
40 евро и всё???


Ещё пошлют на работу письмо.
На собрании пожурят и вынесут строгое с предупреждением. (с)
Афоню смотрел?
А может и из сантехников в разнорабочие переведут. smiley
Регистрация: 22.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 15:08) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
писали же,что англичане сами отмыли от надписи,хватит раздувать уже
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№2 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 15:05) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
ну а что ему надо было ноги отрубить? есть закон, он предусматривает наказание. оно свершилось. тем более, глаголят, что там заставили бриташек отмыть-отчистить все...
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 15:00) #
  • -2
  •  (6)
online

40 евро и всё???


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
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