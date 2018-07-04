Мирон Маркевич: смотрю все матчи ЧМ-2018, кроме игр России - там не на что смотреть!

Украинский тренер Мирон Маркевич, возглавлявший "Металлист" и "Днепр", признался, что смотрит почти все матчи чемпионата мира-2018, кроме игр сборной России."Я смотрю чемпионат мира. Мне важно смотреть матчи, как специалисту. Я анализирую футбол. Но матчи сборной России не смотрю, ни одного не видел. Принципиально. Да и нет там на что смотреть", - сказал Маркевич.