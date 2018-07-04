Мирон Маркевич: смотрю все матчи ЧМ-2018, кроме игр России - там не на что смотреть!

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 06.07 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 07.07 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Мирон Маркевич: смотрю все матчи ЧМ-2018, кроме игр России - там не на что смотреть!

Украинский тренер Мирон Маркевич, возглавлявший "Металлист" и "Днепр", признался, что смотрит почти все матчи чемпионата мира-2018, кроме игр сборной России.

"Я смотрю чемпионат мира. Мне важно смотреть матчи, как специалисту. Я анализирую футбол. Но матчи сборной России не смотрю, ни одного не видел. Принципиально. Да и нет там на что смотреть", - сказал Маркевич.

Tribuna.com
Теги: Маркевич Сборная России
Сегодня, 15:27
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№39 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:49) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
глупый понадусер......как и вся 404....мыждобульцев.. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№38 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 16:46) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Украина - великая сборная, которая еще не проиграла ни одно матча ЧМ 2018


--------------------
&#128017;
Регистрация: 23.01.2015 [жалоба]
№37 Написал: horse72 Сибирь (Сегодня, 16:46) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Я тоже не смотрю матчи с участием сборной Украины на ЧМ-2018. Не то чтобы принципиально, просто их команда даже отбор не прошла.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№36 Написал: Moonspell Москва (Сегодня, 16:46) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
А я не понимаю на фига постоянно вывешивать бредни недобитых фашистов!
Регистрация: 2.06.2009 [жалоба]
№35 Написал: valeur Смоленск (Сегодня, 16:45) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Динамо» М
Одиссей,
Бандеровский жидок, жареный лёд, что ещё?
Регистрация: 29.09.2012 [жалоба]
№34 Написал: safonas (Сегодня, 16:43) #
  • +1
  •  (1)
online

а если не смотришь, то откуда знаешь, что не начто?


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№33 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 16:40) #
  • -1
  •  (1)

А ведь это ты его Мирон. Что Мирон Осадчий,что Мирон Маркевич.И тот , и другой шкура.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№32 Написал: Rasmuz (Сегодня, 16:40) #
  • -1
  •  (1)
online

В Zопу клюнула ворона галичанина Мирона
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№31 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 16:38) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Противовес
Bairys,
Я хочу смотреть футбол, в любых обстоятельствах, а не позорные 10 защитников у своих ворот. Почему японцы ИГРАЮТ в атаку с любым соперником, почему корейцы ломают хребет Германии, атакуя карликами великанов ? А вы оправдываете сборную, за отвратные электрички и подсуживание арбитров, гнобя условные "Амкары" и "Ростов", ставящие автобусы у своих ворот в чемпионате России... почему не оправдываете их стиль игры, против зажравшихся и адм. ресурсных столичных и питерских ? Вот это и называется псевдо-патриотизм и гнилое нутро, поддающееся стадности. Тошно от таких болел и экспертов, лизоблюдящих в одном случае и исходящих на дер..мо в других, которые как раз и не заслуживают критиканства. Убогие "эксперты", привыкшие к победам в кабинетах.

Мне даже вас немного жалко из-за всей желчи, которая исходит в ваших сообщениях. Пусть каждый останется при своем мнение. Удачи. Главное берегите нервы

Цитата: Противовес
Почему японцы ИГРАЮТ в атаку с любым соперником, почему корейцы ломают хребет Германии, атакуя карликами великанов ?

Где сейчас Япония и Корея? Вы в курсе, что корейскую команду закидали дома яйцами?
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
№30 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 16:32) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
и хорошо, не смотри. А то вдруг чему-то научишься у Черчесова.
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
№29 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 16:31) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
...дон Маркевич.
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№28 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 16:29) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Жри сало и не вякай, тренеришка...


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№27 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 16:26) #
  • -4
  •  (6)
online

Bairys,
Я хочу смотреть футбол, в любых обстоятельствах, а не позорные 10 защитников у своих ворот. Почему японцы ИГРАЮТ в атаку с любым соперником, почему корейцы ломают хребет Германии, атакуя карликами великанов ? А вы оправдываете сборную, за отвратные электрички и подсуживание арбитров, гнобя условные "Амкары" и "Ростов", ставящие автобусы у своих ворот в чемпионате России... почему не оправдываете их стиль игры, против зажравшихся и адм. ресурсных столичных и питерских ? Вот это и называется псевдо-патриотизм и гнилое нутро, поддающееся стадности. Тошно от таких болел и экспертов, лизоблюдящих в одном случае и исходящих на дер..мо в других, которые как раз и не заслуживают критиканства. Убогие "эксперты", привыкшие к победам в кабинетах.
Регистрация: 25.02.2017 [жалоба]
№26 Написал: SHRЕК (Сегодня, 16:24) #
  • -2
  •  (4)

Противовес,
убейся апстену или противовесом сибе сгоря йопни ввисок )))) scream
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№25 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:22) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Его дело смотреть или нет, если бы он сказал, что болеет за наших что бы изменилось? И кому вообще интересно мнение хохла Мирона?
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№24 Написал: Бриг (Сегодня, 16:17) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
А на кого можно смотреть? На Германию с Испанией...Португалией так их уже нет..все закончили показательные выступления...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№23 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 16:13) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Противовес
Bairys,
Ну вот, псевдо-патриоты загундели... А если отбросить принадлежность тренера к Украине, тоже будете гундеть ? К сожалению, ОН ПРАВ ! Вышли из самой слабой группы с помощью арбитров и продолжают ставить электричку в самой слабой сетке, которую изначально сделали таковой, вплоть до финала... Автобус у ворот и расчет на стандарты (угловые, штрафные и левые пенали), чтобы дотянуть до серии 11-метровых - ВСЕ !!! Смотреть ТОШНО... радоваться грустно.... А не заслуженная эйфория - бесит.. Кому-то нужна победа с такой игрой ( если ее можно таковой называть) ??? МНЕ - НЕТ !

А вы что хотели? Чтобы наши шашки наголо бежали сломя голову, чтобы нам накидали 7 голов? Есть тактика, которая строится из возможностей команды. Защищаться надо тоже уметь! Команда играет, как может. Если ты что-то не можешь, зачем это делать?
Какая слабая сетка вплоть до финала? о чем вы? При чем тут слабая группа? У Англии, что сильная группа с тунисом и панмой?
При чем тут вообще псевдо-патриотизм?
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
№22 Написал: лад USSR (Сегодня, 16:13) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Бандеровский пропагандон выпустил воздух. Гнилой человек изнутри.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№21 Написал: anonymous (Сегодня, 16:03) #
  • -9
  •  (17)

полностью согласен, матч Испания-Россия уже занесен как пособие для антифутбола
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№20 Написал: manatee Москва (Сегодня, 16:03) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Противовес
Bairys,
К сожалению, ОН ПРАВ ! Вышли из самой слабой группы с помощью арбитров и продолжают ставить электричку в самой слабой сетке, которую изначально сделали таковой, вплоть до финала... Автобус у ворот и расчет на стандарты (угловые, штрафные и левые пенали), чтобы дотянуть до серии 11-метровых - ВСЕ !!! Смотреть ТОШНО... радоваться грустно.... А не заслуженная эйфория - бесит.. Кому-то нужна победа с такой игрой ( если ее можно таковой называть) ??? МНЕ - НЕТ !

Ты из какого зоопарка сбежало, чудо?
Регистрация: 16.08.2010 [жалоба]
№19 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 15:59) #
  • -19
  •  (25)
online

Bairys,
Ну вот, псевдо-патриоты загундели... А если отбросить принадлежность тренера к Украине, тоже будете гундеть ? К сожалению, ОН ПРАВ ! Вышли из самой слабой группы с помощью арбитров и продолжают ставить электричку в самой слабой сетке, которую изначально сделали таковой, вплоть до финала... Автобус у ворот и расчет на стандарты (угловые, штрафные и левые пенали), чтобы дотянуть до серии 11-метровых - ВСЕ !!! Смотреть ТОШНО... радоваться грустно.... А не заслуженная эйфория - бесит.. Кому-то нужна победа с такой игрой ( если ее можно таковой называть) ??? МНЕ - НЕТ !
Регистрация: 25.02.2017 [жалоба]
№18 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 15:54) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
уже была это новость?или просто все хохлы гнут линию своего правительства? smile


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№17 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 15:53) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Мирон еще тот ган*он.....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№16 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 15:49) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
чисто для хайпа новость
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
№15 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 15:49) #
  • +3
  •  (7)
online

Интересно, как ему сборная Украины на ЧМ-18?
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№14 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 15:47) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот. Наконецто мнение настоящего «авторитета».
А то Муриньо там, Линекер.
Кто это такие по сравнению с самим Маркевичем
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№13 Написал: Master_______R Москва (Сегодня, 15:47) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Как,профессиональный тренер не смотрел 3 матча ЧМ в группе и 1 матч 1/8 ??? И как минимум не посмотрит 1 матч 1/4 ! Что зомбоящик и политика с людьми делает?


--------------------
...
Регистрация: 9.03.2013 [жалоба]
№12 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 15:41) #
  • +7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Краснодар»
. «Я болею, болел и буду болеть за сборную Российской Федерации, — ответил он. — И все мои друзья». ... Бывший президент ФФУ Анатолий Коньков: «Я болел, болею и буду болеть за сборную России»
stuck_out_tongue_winking_eye Как говорится почувствуй разницу-Мнение какого-то бандеровского жидка против мнения звезды советского футбола Анатолия Конькова.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№11 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 15:41) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
Бандеровская моль. Тьфу.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№10 Написал: Л. Месси Антарктида (Сегодня, 15:39) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Во как дупу рвет у бандерлога!
Регистрация: 24.02.2018 [жалоба]
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