Экс-президент ФФУ: болею, болел и буду болеть за сборную России

Бывший президент ФФУ Анатолий Коньков заявил, что на чемпионате мира болеет за подопечных Станислава Черчесова.Супруга экс-чиновника Анатолия Конькова, Мария, в инстаграм-сториз выложила видео, на котором бывший президент федерации футбола Украины прокомментировал победу сборной России над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира:"Я болею, болел и буду болеть за сборную России. Я и все мои друзья", – заявил Коньков.